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يوم الفنان: تكريم وجوه فنية و فاعلين في مجال الثقافة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 10:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات
يوم الفنان: تكريم وجوه فنية و فاعلين في مجال الثقافة

الجزائر - نظمت وزارة الثقافة مساء أمس الاثنين بالجزائر العاصمة حفل تكريمي على شرف عدة فنانين و فاعلين في مجال الثقافة بمناسبة يوم الوطني للفنان المصادف ل 8 يونيو من كل سنة.

و قد جرى هذا الحفل الذي نظم بقصر الثقافة مفدي زكرياء بحضور وزيرة الثقافة مليكة بن دودة و أعضاء من الحكومة و مستشارين برئاسة الجمهورية و رئيس سلطة ضبط السمعي البصري محمد لوبار.

هذا و تم بهذه المناسبة تكريم الفنانة الكوميدية فتيحة سلطان و النحات محمد بوكرش و الشاعر محفوظ بلخيري و الفنان التشكيلي عمار علالوش و المغني و العازف عبد الله المناعي و النحات جلول ساحلي و الكاتب و المترجم سعيد بوطاجين.

في هذا الاطار اشادت  وزيرة الثقافة أيضا بعمل الجمعيات و نوادي المطالعة الحاضرة في الحفل و تقديم كتاب شباب يشاركون في تشييد اقامة للكتابة تحمل اسم الكاتب و الشاعر مالك حداد (1927-1978) الهدف منها دعم الساحة الأدبية و المساعدة على بروز مواهب شابة.

و في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، ذكرت وزيرة الثقافة بأن " استكمال القانون الاساسي الخاص بالفنان يبقى أولوية بالنسبة لدائرتها الوزارية التي رافقت الفنانين في هذا الظرف الاستثنائي الذي فرضه وباء كوفيد-19 من خلال الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و هي العملية التي كشفت عن " هشاشة الظروف الاجتماعية التي يعيشها الفنان" على حد قولها.

من جهة أخرى، نوهت الوزيرة بذاكرة الفنانين الذين غادرونا مؤخرا على غرار قدور درسوني أحد أعمدة الأغنية الأندلسية و ايدير مؤدي الأغنية القبائلية و عبد الحميد هباتي الممثل الكوميدي.

و قد تمت برمجة عدة أنشطة و تظاهرات ثقافية افتراضية من طرف الوزارة من خلال مديريات و دور الثقافة على المستوى الوطني لإحياء هذا اليوم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 11:39
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يوم الفنان: تكريم وجوه فنية و فاعلين في مجال الثقافة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 10:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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