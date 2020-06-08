سينما: تنصيب الأعضاء الجدد للجنة القراءة لصندوق تطوير الفن و التقنية و الصناعة السينمائية

الجزائر - تم الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب الأعضاء الجدد للجنة القراءة لصندوق تطوير الفن و التقنية و الصناعة السينمائية (فداتيك) بحضور كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية, يوسف سحايري.

و تكلف اللجنة التي يرأسها المنتج و المخرج محمد عبد الفضيل حازورلي و المكونة من 9 أعضاء بقراءة و المصادقة على مشاريع السيناريوهات المودعة على مستوى صندوق تطوير الفن و التقنية و الصناعة السينمائية, الذي يعد صندوقا عموميا موجه لدعم الصناعة السينمائية.

و تضم اللجنة فضلا عن رئيسها, الممثلة فاطمة بلحاج و الصحفي و الناقد محمد كالي و الشاعر و الصحفي لزهاري لبتر و عمار بورويص ,الصحفي و الاطار السابق بالتلفزة الجزائرية و كذا الممثل و المكون في الكتابة المسرحية اسماعيل سوفيت.

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و يعين اعضاء الفداتيك لعهدة تدوم سنتين حسب رئيس اللجنة الذي أشار أن اللجنة ستتكفل أساسا بدراسة السيناريوهات و بالموافقة على تلك التي ستستفيد من تمويل من الصندوق.

كما أكد السيد حزورلي أن جميع النصوص المودعة للقراءة ستتم معالجتها بشفافية.

و يقترح صندوق تطوير الفن و التقنية و الصناعة السينمائية الذي استحدث سنة 1967 و عدل بنصوص مختلفة صدرت بين 1991 و 2013, مساعدة مالية في الإنتاج و الإنتاج المزدوج و كذا في مرحلة ما بعد إنتاج الأفلام.

و يتم منح هذه المساعدة على أساس ملف يقدمه المنتجون للجن المساعدة على الإنتاج.