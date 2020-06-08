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وهران: التحضير لمسرحية "كرونولوجيا " حول التمييز العنصري 

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 13:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 137 مرات
وهران: التحضير لمسرحية &quot;كرونولوجيا &quot; حول التمييز العنصري  صورة توضيحية

وهران ـ يجري حاليا بوهران التحضير لعرض مسرحي جديد يحمل عنوان "كرونولوجيا" والذي يعالج موضوع العنصرية ومختلف أشكال القتل والعنف عبر العالم، حسبما استفيد لدى المخرج.

وسيشرع قريبا في التدريبات الخاصة بهذا العمل الفني الذي يعتبر من المسرح الصامت (الميم أو البانتوميم) ليتم تقديم العرض ما قبل الأول في شهر أغسطس القادم، حسبما أوضحه لوأج المسرحي سيدي محمد بلفاضل الذي كتب نص المسرحية ويساهم في إخراجها بوزبوجة هواري.

وتتناول المسرحية المجازر عبر تاريخ البشرية منها مجازر وجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر على غرار التجارب النووية برقان (جنوب البلاد) وجرائم التمييز العنصري بعدد من دول العالم وكذا مذبحة صبرا وشاتيلا ومجازر أخرى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وفق نفس المصدر.

كما سيعتمد هذا العمل الذي ستؤديه كوكبة من الممثلين على مقاطع من الموسيقى العالمية والحركات الجسمانية (الكوريغرافيا).

وتعد " كرونولوجيا " التجربة الفنية الثالثة للثنائي سيدي محمد بلفاضل وبوزبوجة الهواري في مسرح الصامت بعد مسرحيتي "سرك المهرجين" و "موزاييك".

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وهران: التحضير لمسرحية "كرونولوجيا " حول التمييز العنصري 
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 13:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 137 مرة   شارك

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