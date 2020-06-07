أدرار: جمعيات ثقافية تطالب بالحفاظ على الجناح المخصص للورشات الإبداعية

أدرار - نظمت جمعيات ثقافية يمثلون نوادي و تعاونيات مسرحية و سينمائية و أدبية و موسيقية بأدرار وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد أمام دار الثقافة للمطالبة بالحفاظ على الجناح الحالي المخصص للورشات الإبداعية.

وأبدى المحتجون في هذه الوقفة الاحتجاجية "اعتراضهم" لإطلاق أشغال تهيئة مقر إداري للهيئة من خارج قطاع الثقافة, و ذلك باجتزاء جناح من مبنى دار الثقافة كان مخصصا للورشات الإبداعية وتحويل تلك الورشات إلى فضاءات أخرى بذات المؤسسة الثقافية و التي اعتبرتها تلك الجمعيات "غير ملائمة" .

وطالبت الجمعيات الثقافية في رسالة وجهت إلى السلطات المحلية وتسلمت /وأج نسخة منها ب"العدول عن هذا الإجراء" الذي سيؤثر, كما قالوا, "سلبا على الجمعيات المنتسبة لقطاع الثقافة التي طالما شكل لها هذا الجناح بدار الثقافة متنفسا لترقية إبداعاتها التي حققت فيها ألقابا و تتويجات وطنية و شرفت بها الراية الوطنية في عديد المحافل الثقافية الدولية".

وشددت تلك الجمعيات على "الحفاظ على هذا المكسب الهام والتاريخي للفعاليات الثقافية بالولاية باعتباره مرفقا ثقافيا جواريا يلاءم إمكانيات الجمعيات الثقافية الشبابية الهاوية", داعية إلى "تخصيص مقر إداري آخر لتلك الهيئة".

وحول هذا الانشغال, أوضح من جانبه مدير الثقافة لولاية أدرار باحيدي حسان أن هذا "القرار يعود إلى السلطات الولائية", مشيرا إلى أن هناك فضاءات أخرى متوفرة بالولاية و هي تحت تصرف الجمعيات الثقافية المحلية لمزاولة مختلف أنشطتها الثقافية و الإبداعية.