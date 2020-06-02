عبد القادر بومعزة يفتك المرتبة الأولى وطنيا في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال

الأغواط - افتك الطفل عبد القادر بومعزة من بلدية حاسي الدلاعة بولاية الأغواط المرتبة الأولى وطنيا في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال، حسبما علم اليوم الاثنين من مصالح مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وقد شارك البرعم المتوج بالمسابقة برسالة حملت موضوع "السلم والسلام" وجهها إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبا فيها بنشر السلم والسلام في العالم من أجل أن يكون للأطفال الحق في العيش والتمتع بحياة كريمة.

وأقيم بهذه المناسبة حفل تكريمي للطفل المتوج بمقر مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالأغواط حيث تم تكريم الطفل بومعزة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد من طرف كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, إبراهيم بومزار ووزير التربية الوطنية محمد أوجاوت ورئيسة المفوضية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مريم شرفي.

وأعرب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن "سروره الكبير بالمستوى الذي وصل إليه الأطفال في اختيارهم لمواضيع الرسائل والتي حملت قيما ومعاني سامية تبعث على التفاؤل ونشر قيم الإنسانية والوطنية".

وأشار الوزير بالمناسبة أن احتفالات دائرته الوزارية باليوم العالمي للطفل هذه السنة تقام استثناء عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، وذلك بالنظر إلى الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

ومن جهته هنأ وزير التربية الوطنية الطفل الفائز، مشيرا ''أن هذه المسابقة هي تجسيد حقيقي لمفهوم التنافس العلمي الذي يصقل من الصغر ويؤسس لاكتشاف مواهب في مجال الكتابة والخطابة ومرافقتها من أجل وضعها في السكة الحقيقية''.

وشملت بقية النتائج حصول الطفلة دزار تسعديت من ولاية تيزي وزو على المرتبة الثالثة وطنيا في رسالة باللغة الأمازيغية حملت مضمونا يتحدث عن الحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، في حين عادت المرتبة الثانية للطفلة نهال العيسون من ولاية سكيكدة برسالة باللغة العربية حول الأوبئة والآفات الاجتماعية وطرق الوقاية منها.