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وفاة الفنان المصري حسن حسني اثر أزمة قلبية مفاجئة

  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 11:11     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرات
وفاة الفنان المصري حسن حسني اثر أزمة قلبية مفاجئة

القاهرة - توفي الفنان المصري، حسن حسني، فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز 89 عاما، بمستشفى في القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل الاعلام عن عضوان في النقابة المصرية للمهن التمثيلية أن "الفنان الكبير داهمته أزمة قلبية مفاجئة مساء الجمعة دخل على إثرها المستشفى بمدينة السادس أكتوبر، لكن محاولات الأطباء فشلت في إنقاذه ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم السبت".

ولد الفنان الراحل في حي القلعة بالعاصمة القاهرة في 15 أكتوبر من العام 1931، والتحق بمدرسة الرضوانية الابتدائية حيث ظهرت ميوله الفنية مبكرا وشارك في تقديم عدة مسرحيات.

في بداية الستينات أصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش، وعقب حرب يونيو من العام 1967، انتقل إلى مسرح الحكيم وقدم مسرحيات عديدة، منها "عرابي" و"المركب اللي تودي"، ثم شارك في "روبابيكيا" و"صاحب العمارة".

في نهاية السبعينات شارك حسن حسني في "مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا"، قبل أن يعود مجددا في الثمانينات إلى المسرح.

وعلى خشبة المسرح قدم العديد من الأعمال منها (على الرصيف) و(سكر زيادة) و(فلاح فوق الشجرة) و(جوز ولوز) و(عفروتو) و(حزمني يا).

وتعد أعمال الفنان حسن حسني مثل مسلسل"رأفت الهجان" و"بوابة الحلواني" وأفلام "المغتصبون" و"المواطن مصري" و"القاتلة" و"السيد كاف" و"سارق الفرح" و"ناصر 56" من العلامات الفارقة في مشواره الفني.

ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفنان الراحل كما نعاه فنانون من مختلف الدول العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وفاة الفنان المصري حسن حسني اثر أزمة قلبية مفاجئة
  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 11:11     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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