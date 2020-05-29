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وفاة الممثل الكوميدي و الفكاهي الفرنسي غي بيدوس

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 أيار 2020 14:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرات
وفاة الممثل الكوميدي و الفكاهي الفرنسي غي بيدوس

باريس - توفي الممثل الكوميدي و الفكاهي الفرنسي غي بيدوس الذي اشتهر على خشبة المسرح و في السينما و المعروف بالتزامه و مواقفه الإنسانية المناهضة للاستعمار عن سن يناهز 85 سنة, حسبما ما أعلنه نجله يوم الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

من مواليد 1934 بالجزائر العاصمة خطى الكوميدي الراحل أولى خطواته نحو مجال الشهرة من خلال تقديم عروض ناقدة مطلع الستينات في حين استهل مشواره المهني كمخرج و ممثل مسرحي سنة 1951 إلى جانب جان بول بيلموندو.

و بدأ نجمه يسطع في الفن السابع ابتداء من سنة 1955 بعد مشاركته في فيلم "نجوم المستقبل" للمخرج مارك أليغري ليترك بصمته في الكثير من الأعمال السينمائية الأخرى إذ يحصي في رصيده الفني ما لا يقل عن ثلاثين فيلما.

و كان للراحل العديد من العروض الفكاهية التي كانت من تأليفه و كان له حضور مميز بالجزائر العاصمة سنة 2018 لدى عرض الوثائقي : "غي بيدوس بكل حرية".

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وفاة الممثل الكوميدي و الفكاهي الفرنسي غي بيدوس
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 أيار 2020 14:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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