وفاة الممثل الكوميدي و الفكاهي الفرنسي غي بيدوس

من مواليد 1934 بالجزائر العاصمة خطى الكوميدي الراحل أولى خطواته نحو مجال الشهرة من خلال تقديم عروض ناقدة مطلع الستينات في حين استهل مشواره المهني كمخرج و ممثل مسرحي سنة 1951 إلى جانب جان بول بيلموندو.

و بدأ نجمه يسطع في الفن السابع ابتداء من سنة 1955 بعد مشاركته في فيلم "نجوم المستقبل" للمخرج مارك أليغري ليترك بصمته في الكثير من الأعمال السينمائية الأخرى إذ يحصي في رصيده الفني ما لا يقل عن ثلاثين فيلما.

و كان للراحل العديد من العروض الفكاهية التي كانت من تأليفه و كان له حضور مميز بالجزائر العاصمة سنة 2018 لدى عرض الوثائقي : "غي بيدوس بكل حرية".