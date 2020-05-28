مسرح وهران: "قطار الدنيا", إنتاج جديد للأطفال

وأوضح مراد سنوسي لوأج أن" العرض الأول لهذه المسرحية كان قد أجل إثر توقيف المسرح الجهوي لوهران لنشاطاته في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا". وأشار الى أن المسرحية ، التي كتب نصها منصوري بشبر و أخرجها هواري عبد الحق و صمم ديكورها موفق جيلالي، تدور حول النظافة و احترام المحيط بمشاركة ستة ممثلين من المسرح الجهوي لوهران فضلا عن إدراج مسرح العرائس.

و تعد "قطار الدنيا" أول إنتاج للمسرح الجهوي لوهران لسنة 2020، حسب مراد سنوسي الذي يتوخى أن يحقق العرض الجديد نجاحا بنفس مستوى الإنتاجات السابقة لمسرح وهران على غرار "بينوكيو" لقادة بن سميشة و "سندباد" لبن قداش بوعلام.

كما برمجت ذات المؤسسة الثقافية إنتاج أيضا مسرحية جديدة للأطفال تحمل عنوان "قم قم، مارد الكتب" للكاتب المسرحي يوسف بعلوج وفق نفس المصدر.

وكان يوسف بعلوج قد تحصل بفضل هذا النص على جائزة أحسن نص للأطفال في مهرجان الشارقة بالإمارات العربية المتحدة سنة 2018.