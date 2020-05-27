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الاعلان قريبا على تأسيس "جائزة للأدب و اللغة الأمازيغية"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيار 2020 16:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
الاعلان قريبا على تأسيس &quot;جائزة للأدب و اللغة الأمازيغية&quot;

الجزائر - سيتم الإعلان بمناسبة الذكرى الخامسة و العشرين لتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية على تأسيس "جائزة للأدب و اللغة الأمازيغية" التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسبما أورده الأربعاء بيان للمحافظة.

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الجائزة "تهدف إلى تشجيع البحث و الإبداع ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة الأمازيغية و الإسهام في نشرها وترقيتها، سواء أكانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها", مضيفا أنه "سوف توضع لاحقا الإجراءات القانونية المحددة لشروط الترشح للجائزة و صيغة تقييم الأعمال المقترحة من طرف لجنة تحكيم و كذلك المبالغ المخصصة لها".

آخر تعديل على الأربعاء, 27 أيار 2020 17:38
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الاعلان قريبا على تأسيس "جائزة للأدب و اللغة الأمازيغية"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 أيار 2020 16:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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