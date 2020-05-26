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لقاء بين وزيرة الثقافة و وزير العمل حول الوضعية الاجتماعية و المهنية للفنانين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 20:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر- شكلت الوضعية الاجتماعية و المهنية للفنانين في ظل جائحة كوفيد-19 محور لقاء جمع, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بين وزيرة الثقافة السيدة مليكة بن دودة ووزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد أحمد شوقي عاشق يوسف, حسب بيان لوزارة الثقافة.

و أوضح البيان أن هذا اللقاء انعقد بمقر وزارة الثقافة في إطار "التنسيق الحكومي"عشية انعقاد مؤتمر وزراء الثقافة للاتحاد الافريقي المرتقب يوم غد الأربعاء 27 مايو 2020 عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد, حول الوضعية الاجتماعية و المهنية للفنانين لاسيما المتأثرين بالوباء من الناحية الاجتماعية.

و استعرض الوزيران خلال اللقاء وضعية الفنانين الجزائريين و تطرقا إلى مجمل القضايا المهنية و الاجتماعية التي تخص الفنانين و التقنيين من وجهة نظر القانون خاصة المرسوم التنفيذي 14-69 المؤرخ في 9 فبراير 2014 المحدد أساس و نسبة اشتراك و أداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون و المؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف, معتبرين أن "المعنيين ليسوا على دراية بالأحكام المنصوص عليها في هذا النص".

و اتفق الطرفان على "ضرورة التعجيل باستكمال المنظومة القانونية و الإجرائية ذات الصلة بالفنانين و التقنيين و إقامة "حملة ترقية الأحكام" المقررة في هذه النصوص لاسيما بعد جائحة فيروس كورونا" الذي أثر بشدة على الفنانين و التقنيين.

كلـمات مفتـاحيــة :
لقاء بين وزيرة الثقافة و وزير العمل حول الوضعية الاجتماعية و المهنية للفنانين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 20:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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