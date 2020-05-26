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لونيس آيت منقلات يحيي حفلا بمناسبة يوم افريقيا رفقة فنانين من العالم أجمع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 15:22     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات
لونيس آيت منقلات يحيي حفلا بمناسبة يوم افريقيا رفقة فنانين من العالم أجمع

الجزائر- شارك الشاعر و المغني الجزائري لونيس آيت منقلات رفقة مواطنه صادق بوزينو مساء أمس الاثنين الى جانب فنانين آخرين من جميع أنحاء العالم في الحفل الذي نظم افتراضيا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بمناسبة يوم افريقيا العالمي المصادف ل 25 مايو من كل سنة.

و قد انضم الفنانان الجزائريان لونيس آيت منقلات و صادق بوزينو, مؤسس فرقة " ديموقراطوس" و كذا كوكبة من نجوم الاغنية الافريقية الى حركة وورد وايد أفرو ناتوورك (وان) منظمة الحفل الذي تم بثه على عدة قنوات تلفزيونية افريقية .

و قد ظهر آيت منقلات الذي يمتد مشواره الفني الى نصف قرن من الزمن, في نهاية الساعة الأولى من بث الحفل بادائه لاحدى اشهر أغانيه "ثلت ايام"  (ثلاثة ايام من عمري) التي عرفت نجاحا كبيرا .

و من جهته, أدى قائد الفرقة الوهرانية "ديموقراطوس" التي أسست منذ ثماني سنوات على انفراد أغنية " يا الميمة ماتبكيش", بعد ساعتين من انطلاق الحفل.

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للاشارة, قررت المغنية الجزائرية آمال زان, أول من أعلنت عن مشاركتها في الحفل, الانسحاب من البرنامج.

و من بين الفنانين المشاركين في هذا الحفل انطلاقا من منازلهم او استوديوهات التسجيل او حدائق الفنانة الكوميدية التونسية سامية أورزمان رفقة العازفين التونسيين أشرف شرقي و حمزة ماتشيمة و الفنان المغربي المهدي نسولي الذي أعاد اداء اغنية "لعفو" للجزائري جمال لعروسي و كذا المطرب المصري حكيم.

كما تميز هذا الحدث الفني القاري بمشاركة مشاهير الموسيقى الافريقية على غرار الماليين أومو سانغاري و سليف كايتا و شيخ تيديان سيك و تيكن جاه فاكولي ( كوت دي فوار) و السينغالي يوسو ندور, راعي الحفل اضافة الى أسماء أخرى لامعة من المحيط الهندي و جزر الكاريبي و الامريكيتين.

و تمثل الهدف من هذا الحفل الذي دام أربع ساعات في " التحسيس" بمخاطر جائحة كوفيد-19 و التحضير لمرحلة " ما بعد الجائحة" حسب المنظمين.

للعلم فان هذا الحفل الافتراضي الذي أشرفت على تنظيمه " وان" بالاشتراك مع منظمة يونيسكو و " أفريك يونيون برودكاستينغ" تم بثه طيلة اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 أيار 2020 15:34
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لونيس آيت منقلات يحيي حفلا بمناسبة يوم افريقيا رفقة فنانين من العالم أجمع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 أيار 2020 15:22     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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