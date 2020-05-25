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الروائي سمير قاسيمي ينشط ورشات كتابة افتراضية

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيار 2020 12:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرات
الروائي سمير قاسيمي ينشط ورشات كتابة افتراضية

الجزائر - تنظم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ورشات كتابة افتراضية ينشطها الروائي سمير قاسيمي موجهة للشباب حاملي مشاريع الكتابة, حسبما أعلنته الوكالة على صفحتها على فيسبوك.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الورشات المرتقبة في شهر يونيو مفتوحة للأشخاص الراغبين في اكتساب معارف حول تقنيات الكتابة في مجال الادب من خلال ورشات أسبوعية ينشطها مؤلف "هلابيل".

وأشار المنظمون الى أن المشاركة في هذه الورشات لا تخضع لأي شرط. وأوضح ذات المصدر أنه يجب على الراغبين في المشاركة إرسال تقديم ومقتطف أدبي من ثلاث صفحات على العنوان التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. قبل 6 يونيو.

للإشارة نشر الكاتب والمترجم سمير قاسيمي عمله الأول "تصريح بضياع" سنة 2008 تلاه "يوم رائع للموت" سنة 2009. وتحصل على جائزة الكبرى آسيا جبار للرواية باللغة العربية عن روايته "كتاب الماشاء"سنة 2017 وشارك في عدة تظاهرات أدبية دولية في أوروبا والعالم العربي.

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الروائي سمير قاسيمي ينشط ورشات كتابة افتراضية
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 أيار 2020 12:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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