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فيلم وثائقي من انتاج سلوفيني يستعرض كفاح الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 13:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
فيلم وثائقي من انتاج سلوفيني يستعرض كفاح الشعب الصحراوي

ليوبليانا - أطلق الصحفي السلوفيني اريك الينزيتش, فيلما وثائقيا حول كفاح الشعب الصحراوي , ذلك بمبادرة من مجموعة أبحاث سلوفينيا حول الصحراء الغربية, وبالتعاون مع المنظمة السلوفينية "الشعب المنسي في الصحراء الغربية" التي تعمل على رفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية في سلوفينيا وأوروبا.

وأوضحت وكالة الانباء الصحراوية (واص) , أن الفيلم الوثائقي الجديد الذي بث بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 47 لاندلاع الكفاح المسلح -و الذي أستغرق إعداده سنتين -, يشمل مجموعة مقابلات وشهادات لصحراويين حول اجتياح الصحراء الغربية , وسنوات الحرب بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين, جرى توثيقها خلال زيارة قام بها المخرج رفقة إثنين من المصورين أرني أوداليتش وكاتيا بيدوفيتش إلى مخيمات اللاجئين سنتي 2017 و 2018.

وفي أعقاب العرض الأول للفيلم الوثائقي الذي يحظى بتأييد من قبل اللجنة الوطنية للإذاعة والتلفزيون السلوفيني والمركز السلوفينى السينمائي, نشط فريق الإخراج , ندوة عبر تقنية الاتصال عن بعد, لاستعراض تجربة الإعداد للفيلم والزيارات التي قادتهم إلى المخيمات على مدار سنتين. وأحيا الشعب الصحراوي الاربعاء, الذكرى ال47 لاندلاع الكفاح المسلح الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو , في ظل استماتة متواصلة وصبر وتحدي للظروف التي فرضها عليهم الاحتلال باغتصاب أراضيه , وبعزيمة طيلة سنوات كفاحه المسلح والسلمي من اجل الاستقلال.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى ال 47 لاندلاع الكفاح المسلح , الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي , الأمين العام لجبهة البوليساريو " , أن الجبهة "لا يمكن أن تقبل بأي حل لا يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم ولا للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

من جهته, كتب الاعلام الصحراوي في الذكرى أنه رغم الجائحة, يحتفل الشعب الصحراوي اليوم بالذكرى ال 47 لاندلاع الكفاح المسلح الذي انطلق في مثل هذا اليوم من سنة 1973 بمزيد من التصميم والتشبث باستقلاله ولا يزال يناضل من اجل ذلك عبر عديد الجبهات من أجل إقرار حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

ويأتي هذا الاحتفاء , وسط مواقف دولية داعمة للقضية الصحراوية منادية بضرورة الاسراع في ايجاد حل لها ومنددة بالانتهاكات المغربية الخطيرة بالأراضي الصحراوية المحتلة والتي يواجهها الصحراويون عبر الالتفاف حول ممثلهم الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو".

كلـمات مفتـاحيــة :
فيلم وثائقي من انتاج سلوفيني يستعرض كفاح الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 13:38     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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