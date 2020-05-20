كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تطلق حملة فنية تشاركية تكريما لمهنيي الصحة

الجزائر - أطلقت كتابة الدولة للإنتاج الثقافي حملة فنية تشاركية للمساهمة في إنجاز رسومات وصور رقمية تشيد بالأطباء ومهنيي الصحة نظير تضحياتهم في التصدي لجائحة كورونا، وفق بيان لكتابة الدولة.

وتدعو كتابة الدولة من خلال هذه الحملة -التي تنظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للطالب الموافقة لـ 19 مايو واليوم الوطني للفنان الموافق لـ 8 يونيو- الشباب الفنانين والرسامين الرقميين، المحترفين منهم والهواة، للمساهمة في هذا العمل الجماعي حيث سيتم اختيار أفضل الإبداعات الفنية لعرضها وتسليط الضوء عليها ضمن لافتة عملاقة تطبع وتعلق بالجزائر العاصمة في 8 يونيو المقبل.

ويشترط في الرسوم المرشحة أن تكون رقمية أصلية منجزة عبر اللوحة الرقمية أو مصورة عبر المسح (السكانير)، ويمكن أن تكون أحادية أو ثنائية أو متعددة الألوان على أن ترسل في ملف رقمي عالي الدقة بصيغة pdf أو jpeg وبدقة dpi 300 وأن يكون تصميم الرسم في حجم A4 على الأقل.

تكريم إطارات وعمال من قطاع الصحة نظير جهودهم الجبارة في مكافحة جائحة كورونا

وتقبل جميع الأساليب الفنية من واقعية ورمزية وانطباعية وغرافيك وكاريكاتير وغيرها.

وترسل الأعمال إلى العناوين الإلكترونية التالية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. و عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. مرفقة بمعلومات شخصية وأخرى عن الرسوم المرشحة وهذا قبل الفاتح يونيو المقبل.

وتدخل هذه المبادرة "ذات البعد الفني والإنساني" في سياق "التضامن والاعتراف والعرفان لجهود وتضحيات" مهنيي القطاع الصحي بالجزائر الذين "يقاومون وباء كوفيد-19 وأولئك الذين فقدوا أرواحهم لإنقاذ حياة الآخرين كشهادة على إنسانيتهم المثالية وكتشجيع وشكر للطاقم الطبي في كل مستشفيات" البلاد.