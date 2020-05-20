إحياء يوم إفريقيا العالمي على أنغام الموسيقى عبر الشبكة العنكبوتية

الجزائر - يحيي حوالي مئة فنان من كامل ربوع العالم من بينهم الجزائرية أمال زان, هذه السنة عبر الشبكة العنكبوتية "يوم إفريقيا" الذي سيخصص للتحسيس حول مخاطر جائحة كورونا والتحضير لما بعد الفيروس, حسبما علم من الموقع الرسمي لهذا الحدث.

وتنضم الفنانة الجزائرية المتألقة في نوعي الإتنو-بوب والروك إلى ما يطلق عليه حركة الـ"وان" (أو الشبكة العالمية أفرو) التي يتم تنظيمها بمناسبة يوم إفريقيا المصادف لـ 25 مايو من كل سنة, إلى جانب عدد كبير من فناني القارة السمراء وآخرين ينحدرون من جزر الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

وتضم الفنانة أمال زان في سجلها الفني ألبومها الأول الذي غنت فيه بمفردها سنة 2013, وكليبا بعنوان "الوردة" وآخر "ثلاثة زهوة ومراحة" أنتجتهما سنة 2015, وكليب أخير لها سنة 2020 يحمل عنوان "جسور". وسيرافق المغنية الجزائرية الفكاهيين التونسيين "سامية أوروسمان" و"أشرف الشرقي", إلى جانب الفنانين المالي "سليف كايتا" والسينيغالي "يوسو نـدور", راعي التظاهرة.

ويوكد السيد "ندور" أن أشغال هذه المبادرة ستجري على مدار اليوم وتبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الإشارة إليها بالرمز هاشتاغ "أنا مع الـوان" باللغتين الفرنسية والانجليزية, ويتخللها عرض لمدة ساعتين.

ويضيف راعي هذه التظاهرة أن الهدف من هذا الحدث يكمن في بادئ الأمر في "تحسيس السكان" بضرورة مجابهة الجائحة, ولكي نقول أيضا أن "لا شيء سيكون كما كان عليه من قبل" في عديد المجالات, مبرزا أن الثقافة التي أثرت فيها الأزمة الصحية بدرجة كبيرة "لا ينبغي أن ترمى في ذاكرة النسيان في عالم ما بعد الجائحة".

وسيشكل هذا الحدث فرصة للوقوف على "ذكرى" عميدين من أعمدة الموسيقى الإفريقية واللذين فارقا الحياة مؤخرا, ألا وهما عازف الساكسفون "مانو ديبانغو" الذي أصيب بفيروس كورونا وعازف الطبول "توني ألين".

وقد تم الإعلان عن العديد من الشخصيات اللامعة في الساحة الفنية الإفريقية مثل الأيقونة "سال كيتا" وطائر واسولو المغرد "أومو سانغاري" وكذا عازف البيانو "شيخ تيديان سيك" من المالي ومغني موسيقى الريغي "تيكن جاه فاكولي" من كوت ديفوار وعازف الكورا المتألق "توماني دياباتي".

وسيكون مشروع الوان مفتوحا أمام عدد من أكبر الأسماء التي لمعت في المحيط الهندي وجزر الكاريبي وأمريكا اللاتينية, على غرار باكو (جزر القمر) وجيمي كليف (جامايكا) وشيكو سيزار (البرازيل) وفرقة كاساف (غوادلوب) وسيستا جهان (مارتينيك). كما سينضم إلى العرض مغني فريق كولدبلاي المشهور "كريس مارتن".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل الغنائي الافتراضي سيبث مجانا في بداية السهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع "الإتحاد الإفريقي للبث الإذاعي" على حوالي 200 قناة تلفزيونية إفريقية.

هذا ويتوقع المنظمون أن يحظى هذا العرض الضخم بمتابعة "حوالي 500 مليون مشاهد محتمل".