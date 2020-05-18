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سيتماتيك الجزائر: تكريم افتراضي لعز الدين مدور

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 10:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
سيتماتيك الجزائر: تكريم افتراضي لعز الدين مدور

 

الجزائر - تقدم سينيماتيك الجزائر برنامجا افتراضيا تكريما للسينمائي عز الدين مدور احد الوجوه البارزة للسينما الجزائرية بمناسبة الذكرى ال20 لرحيله حسبما أعلنته ذات المؤسسة على موقعها الالكتروني.

و تقترح سينيماتيك الجزائر على الجمهور بث على موقعها الالكتروني صورا و روبورتاجات و مقاطع من الأفلام التي مثل فيها هذا الفنان الذي وافته المنية يوم 16 مايو 2000 بعد أن أقعده المرض و هو في أوج عطائه.

و للتذكير فان عز الدين مدور المولود بمدينة بجاية سنة 1947 هو مخرج فيلم " جبل باية" (1997) و هو فيلم مطول باللغة الأمازيغية تم تصويره بأعالي جرجرة بمنطقة القبائل.

و قد ترك المخرج للسينما الجزائرية رصيدا غنيا لاسيما " الحروب الصليبية الجديدة", سلسلة من 8 ساعات أخرجت سنة 1980 الحائز على جائزتين لكل من مصر و بوركينا فاسو " ما بيننا" (1983) و " كم أحبكم" الحائز على جائزة في نيويورك في سنة 1985 و "بوليساريو , سنة 15" (1986) أو فيلم " الوجع الصامت" ( 1988) أخر انتاج له و الذي فاز بعدة جوائز في منافسات دولية.

كما كان عز الدين مدور منتجا و عضوا مؤسسا في تجمع الفنانين و المثقفين كما شغل منصب نائب رئيس جمعية المخرجين و المنتجين الجزائريين.

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سيتماتيك الجزائر: تكريم افتراضي لعز الدين مدور
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 10:34     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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