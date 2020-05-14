عرض افتراضي للخط العربي بأوبرا الجزائر

الجزائر - تنظم أوبرا الجزائر بصفحتها على الفايسبوك منذ أول أمس الثلاثاء معرضا افتراضيا جماعيا للخط العربي بعرض حوالي أربعين لوحة فنية في مختلف مدارس الخط العربي تعكس تجارب إبداعية مختلفة.

وتحت عنوان "لمسات حروفية" يجمع هذا المعرض -الذي بادرت به دار الأوبرا بوعلام بسايح في إطار نشاطاتها الافتراضية- ستة فنانين جزائريين من مختلف الأجيال والولايات أبدعوا في تجسيد لوحات تشع بخطوطها وألوانها ورمزياتها وتترك للمشاهدين الحرية الكاملة في تأملها وتأويل معانيها.

ويتميز هذا المعرض بالعديد من الأعمال التي تجمع بين التجريد والخط على غرار لوحات عمر خيثر المعروف باشتغاله على الخط المغربي حيث يجسد بريشته العديد من النصوص القرآنية كآية "نون وما يسطرون" أو الأدبية كشعر محمود درويش "يا شارع الأضواء".

ويبدو واضحا اهتمام هذا الفنان باستعمال الأشكال الهندسية في لوحاته كالدوائر والمربعات غير أنه بالمقابل لا يغوص كثيرا في استعمال الألوان التي يقتصر فيها على البني والأصفر والأسود والأحمر الباهت ما يمنحها لمسة روحانية صوفية.

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ومن الخطاطين المشاركين أيضا في هذا المعرض خالد سباع الذي يقدم بدوره لوحة يغلب عليها الخط أكثر من التجريد وهذا من خلال استعمال متعدد الألوان والأحجام لحروف متعانقة تبدو متناسقة من حيث الزخرفة والشكل الفني ولكنها غير ذات معنى بالنسبة للمشاهد العادي.

ويزاوج سباع في عمله بجمالية بين الألوان الباردة والحارة ما يمنحه متعة بصرية كبيرة تلامس المشاعر.

وأما الطيب العيدي فيعرض لوحة في الخط المغربي ذات بعد صوفي جسد فيها نصوصا قرآنية وتغلب عليها الألوان الداكنة في رسم الخطوط والخلفيات كالأسود والأحمر الباهت والأصفر والبني كرمزية لربما للإيمان والهوية والوجود وكذا الانتماء الصحراوي للخطاط.

ومن الفنانين المشاركين أيضا في هذا المعرض حمد بوثليجة عثمان علالو بالإضافة إلى سفيان محي الدين.