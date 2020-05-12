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اطلاق مسابقة الميكرو فيلم موجهة للأطفال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات

 

الجزائر- أطلق المركز الوطني للسينما و السمعي البصري مسابقة للفيلم موجهة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة  قصد التخفيف من الانعكاسات السلبية للحجر الصحي على الاطفال و مرافقتهم في منازلهم, حسب ما افاد به المركز في بيان على صفحته الفايسبوك.

و تسمح هذه المسابقة بعنوان "فيلمي في داري" بمشاركة الاطفال الجزائريين من داخل و خارج الوطن بإعداد فيديو قصير لا يتجاوز 20 ثانية يعبر عن موقف او شعور او صورة نادرة او لحظة مميزة او تجربة مؤلمة حيث يعتمد على استعمال المخيلة مع الحفاظ على وحدة الموضوع , شريطة ان يتم تصويره داخل المنزل و بالهاتف النقال.

كما يتوجب على الطفل المشارك ان يرسل فيديو قصير يقدم فيه نفسه بالاسم و اللقب و صورته و ارساله الى البريد الالكتروني على ان تبقى المسابقة قائمة الى نهاية الحجر الصحي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  .

و تقوم لجنة بانتقاء احسن فيلم وفق مقاييس تقنية و فنية على ان يتم بث العمل المتوج على التلفزيون الجزائري, يضيف ذات البيان.

و تهدف المسابقة -حسب المنظمين- الى تعزيز الاهتمام بالكتابة و القراءة و توسيع الخيال لدى الطفل و تطوير مهارات المراقبة و التركيز.

كلـمات مفتـاحيــة :
اطلاق مسابقة الميكرو فيلم موجهة للأطفال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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اطلاق مسابقة الميكرو فيلم موجهة للأطفال

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