وزيرة الثقافة تسلم "جوازات سفر ثقافية" للأطقم الطبية بوهران

وهران - سلمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة يوم الثلاثاء حصة من "جوازات السفر الثقافية" للأطقم الطبية وشبه الطبية للمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" والمركز الاستشفائي الجامعي بوهران.

و تمت عملية تسليم "جوازات السفر الثقافية" في إطار زيارة عمل قام بها الوزير الأول عبد العزيز جراد الى ولاية وهران وشملت مرافق صحية برفقة وفد وزاري.

و تتمثل هذه الجوازات في وثائق تسمح لهذه الأطقم بحضور مختلف الأحداث و التظاهرات الفنية و الثقافية في الجزائر, حسب الشروحات التي استقتها "وأج" من مسؤولين بقطاع الثقافة. اقرأ أيضا: كوفيد-19 : جراد يشيد بالتزام الأطقم الطبية-العلمية ويدعو إلى "التحلي بالمسؤولية الفردية و الجماعية" ...

وسلمت وزيرة الثقافة هذه الجوازات إضافة إلى عدد هام من الكتب موجهة للأطقم الطبية وأخرى خاصة بالأطفال المصابين بالكوفيد-19 المعالجين في المؤسستين الصحيتين المذكورتين.

وقد استحدثت وزارة الثقافة مؤخرا هذه الطريقة في التشجيع كتعبير عن العرفان و الامتنان لهذه الأطقم الطبية وشبه الطبية لما تقوم به في سبيل القضاء على الفيروس.