Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزيرة الثقافة تسلم "جوازات سفر ثقافية" للأطقم الطبية بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 14:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
وزيرة الثقافة تسلم &quot;جوازات سفر ثقافية&quot; للأطقم الطبية بوهران

وهران - سلمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة يوم الثلاثاء حصة من "جوازات السفر الثقافية" للأطقم الطبية وشبه الطبية للمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" والمركز الاستشفائي الجامعي بوهران.

و تمت عملية تسليم "جوازات السفر الثقافية" في إطار زيارة عمل قام بها الوزير الأول عبد العزيز جراد الى ولاية وهران وشملت مرافق صحية برفقة وفد وزاري.

و تتمثل هذه الجوازات في وثائق تسمح لهذه الأطقم بحضور مختلف الأحداث و التظاهرات الفنية و الثقافية في الجزائر, حسب الشروحات التي استقتها "وأج" من مسؤولين بقطاع الثقافة.

اقرأ أيضا:      كوفيد-19 : جراد يشيد بالتزام الأطقم الطبية-العلمية ويدعو إلى "التحلي بالمسؤولية الفردية و الجماعية" ...

وسلمت وزيرة الثقافة هذه الجوازات إضافة إلى عدد هام من الكتب موجهة للأطقم الطبية وأخرى خاصة بالأطفال المصابين بالكوفيد-19 المعالجين في المؤسستين الصحيتين المذكورتين.

وقد استحدثت وزارة الثقافة مؤخرا هذه الطريقة في التشجيع كتعبير عن العرفان و الامتنان لهذه الأطقم الطبية وشبه الطبية لما تقوم به في سبيل القضاء على الفيروس.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2020 14:54
كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة الثقافة تسلم "جوازات سفر ثقافية" للأطقم الطبية بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 14:44     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.12

كورونا: التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ينشر مجموعة حلول للعمل عن بعد

20.05.12

الوزير الأول يطلع على الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بغليزان

20.05.12

ورقلة: توزيع أزيد من 100 وجبة ساخنة محمولة يوميا لفائدة مستعملي الطرقات

20.05.12

سياسة التضييق والظلم تتخطى الضفة والقطاع لتطال الفلسطينيين داخل إسرائيل

20.05.12

الرياضة المدرسية هي "حقل خصب للتربية المتوازنة

20.05.12

المنظمة الوطنية للمجاهدين تعزي عائلة الراحل المجاهد عمر بوداود

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث

20.05.11

عدد سكان الجزائر بلغ 43,9 مليون نسمة في يناير الماضي

20.05.11

رياضة: مساعي لإدراج الفوفينام فيات فوداو في الألعاب الإفريقية والعربية