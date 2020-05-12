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وزيرة الثقافة تشارك في مؤتمر استثنائي عن بعد لوزراء الثقافة العرب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 09:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
وزيرة الثقافة تشارك في مؤتمر استثنائي عن بعد لوزراء الثقافة العرب

الجزائر - شاركت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة امس الاثنين في مؤتمر استثنائي لوزراء الثقافة العرب دعت له المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وذلك عبر تقنية التحادث المرئي عن بعد وفق بيان للوزارة.

وعرضت بن دودة في هذا الإطار "مبادرات الجزائر في تفعيل النشاط الثقافي عبر العالم الافتراضي" في ظل الأزمة الصحية الراهنة وما تمت برمجته من نشطات ثقافية وفنية ومحاضرات افتراضية عبر منصات التواصل إضافة إلى "اتخاذ إجراءات وتدابير مرافقة للفنانين" المتضررين من الوباء وفقا للبيان.

وتقدمت الوزيرة بالمناسبة باقتراحات وآراء حول "ضرورة إنشاء منصات إلكترونية ثقافية لنشر وتوزيع المحتوى الثقافي العربي".

وعرف المؤتمر مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء من البلدان العربية وممثل لمنظمة اليونسكو.

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وزيرة الثقافة تشارك في مؤتمر استثنائي عن بعد لوزراء الثقافة العرب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 09:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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