وزيرة الثقافة تشارك في مؤتمر استثنائي عن بعد لوزراء الثقافة العرب

وعرضت بن دودة في هذا الإطار "مبادرات الجزائر في تفعيل النشاط الثقافي عبر العالم الافتراضي" في ظل الأزمة الصحية الراهنة وما تمت برمجته من نشطات ثقافية وفنية ومحاضرات افتراضية عبر منصات التواصل إضافة إلى "اتخاذ إجراءات وتدابير مرافقة للفنانين" المتضررين من الوباء وفقا للبيان.
وتقدمت الوزيرة بالمناسبة باقتراحات وآراء حول "ضرورة إنشاء منصات إلكترونية ثقافية لنشر وتوزيع المحتوى الثقافي العربي".
وعرف المؤتمر مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء من البلدان العربية وممثل لمنظمة اليونسكو.