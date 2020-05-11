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تتويج الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بدرع الابداع الفضي بالعراق

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيار 2020 15:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
تتويج الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بدرع الابداع الفضي بالعراق

الجزائر - توج الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بجائزة "قنبر لأدب الطفل" في فرع القصة والتي ينظمها مركز المحسن لثقافة الطفل بالعراق حيث اعلن الاسماء الفائزة خلال بث مباشر على التلفزيون بعد الغاء حفل توزيع الجوائز بسبب ظروف الحجر الصحي حسب ما صرح به الكاتب أمس لواج.

و قد عرفت المسابقة  تنافس أكثر من 500 عمل في فروعها الثلاثة ( الشعر، القصة والقصة المصورة) وجاء تتويج الكاتب بالدرع الفضي في فرع القصة، ضمن مجموعة فائزين من العراق، سوريا ومصر، وسيتم طباعة الأعمال المتوجة ضمن منشورات العتبة العلوية، وتوزيعها على نطاق واسع ضمن مشروع لتشجيع المطالعة لدى الأطفال.

و صرح و يوسف بعلوج عقب تتويجه عن سعادته  بهذه الجائزة  خاصة و انها تأتي من بلد أدب هو العراق واضاف بخصوص تسلمه  للجائزة: "بقدر سعادتي بالتتويج، بقدر أسفي على إلغاء حفل توزيع الجائزة، بسبب الحجر الصحي مما اجبر المنظمون على إلغاء حفل توزيع الجوائز على الفائزين و الاكتفاء بإرسال الدرع عبر البريد".

و يذكر ان هذا ليس أول تتويج للكاتب يوسف بعلوج في مجال أدب الطفل، حيث سبق وان فاز بعدة جوائز داخل وخارج الجزائر في القصة والمسرح، منها جائزة الشارقة للإبداع العربي 2012 كما فاز في الجزائر بجوائز عدة من بينها جائزة نادي الخيّام 2013،و جائزة رئيس الجمهورية 2014 الى جانب جائزة الهيئة العربية للمسرح 2018.

و للكاتب عدة اصدارات منها "المظلة" نص مسرحي صدر في 2017 بمصر ،"و سأطير يوما ما "نص مسرحي الاطفال صدر بالجزائر في 2016 و مجموعة شعرية بعنوان "ديناميت /رسائل ما قبل العاصفة " التي صدرت في الجزائر سنة 2013

كلـمات مفتـاحيــة :
تتويج الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بدرع الابداع الفضي بالعراق
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيار 2020 15:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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