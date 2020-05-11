وزارة الثقافة تنظم مسابقة وطنية افتراضية في الخط العربي والزخرفة

الجزائر - تنظم وزارة الثقافة مهرجانا وطنيا افتراضيا للخط العربي والزخرفة والمنمنمات من 12 إلى 27 مايو الجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضم مسابقة وطنية في الخط العربي والزخرفة وفق بيان للوزارة.

وتعد هذه المسابقة التي تنظم تحت شعار "معارج الأرواح ومقامات الأفراح في رحاب رمضان" بمثابة دعوة للخطاطين والتشكيليين ل"إبراز قدراتهم الفنية" في مجال الخط العربي والزخرفة "عبر وسائط تقنية افتراضية" وهذا بغية "تعزيز" المواهب والإبداعات في هذا المجال وكذا "إرساء تقاليد راسخة" لهذه المسابقة.

وتخص المسابقة جميع الفئات العمرية من الفنانين الجزائريين على أن يعالج نصها موضوعا متعلقا بالمعاني التي تحويها الآية الكريمة "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" (سورة فصلت).

ويشترط في المسابقة أن يستعمل إما الخط العربي أو الزخرفة أو كلاهما معا على أن تجسد الأعمال المرشحة شعار المهرجان وأن يختار المشارك عملا فرديا بتصوير رفيع النوعية كما لا تقيد المسابقة المترشح بتقنيات خاصة سواء كانت تقليدية أو حديثة.

و ترسل الأعمال للجنة التحكيم في الفترة من 12 إلى 17 مايو عبر الانترنت لتختار هذه اللجنة 12 فائزا أوليا سينتقلون لمرحلة ثانية سيخضعون خلالها لمسابقة افتراضيا وعلى المباشر حيث لن تتعدى المدة الزمنية للعمل على المباشر ساعة من الزمن, وستخضع هذه الأعمال للتحكيم المباشر عبر تقنية "فيديو كونفرنس".

وسيمنح الفائزون ثلاث جوائز في كل من فئتي المسابقة (الخط العربي والزخرفة) حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى في كل فئة 300.000 دج والثانية 200.000 دج والثالثة 100.000 دج.