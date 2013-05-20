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تواصل فعاليات أيام الفيلم الأوروبي إلى غاية 4 يونيو المقبل بطريقة افتراضية

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيار 2020 08:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 70 مرات
تواصل فعاليات أيام الفيلم الأوروبي إلى غاية 4 يونيو المقبل بطريقة افتراضية

الجزائر - سيتمكن عشاق السينما الجزائريون من مشاهدة العديد من الافلام من مختلف البلدان و هذا بمناسبة ايام الفيلم الاوروبي التي تنظم هذه السنة بطريقة رقمية الى غاية ال4 يونيو المقبل، حسبما افادت به بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر على صفحتها بالفايسبوك.

سيتمكن مستخدمو الانترنت، المتواجدين في بيوتهم بسبب الحجر الصحي، من مشاهدة العديد من الافلام على غرار "اولمو" للمخرج الايطالي سيلفيو سولديني و "اوبن دوور" للمخرج الالباني فلورنس باباس و "لو هافر" للمخرج الفنلندي اكي كوريسماكي و كذا "ا ساني داي" للمخرج المغربي فوزي بن سعيدي.

و تم اقتراح العشرات من الافلام لفائدة هواة الفن السابع عبر الموقع الالكتروني festivalscope.com و التي ستكون متاحة لمدة اسبوع.

و اعيد بعث ايام الفيلم الاوروبي سنة 2019 بعد غياب دام 5 سنوات بالاضافة الى بعض الطبعات غير القانونية الذي نظمت من قبل.

و في العادة، تقوم بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر بتنظيم الحفل الثقافي الاوروبي خلال هذه الفترة حيث تم الغاؤه في اطار المكافحة ضد انتشار الفيروس.

 و عوضت ايام الفيلم الاوروبي هذه السنة هذا الحدث الذي ينتظره الجمهور بشغف.

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تواصل فعاليات أيام الفيلم الأوروبي إلى غاية 4 يونيو المقبل بطريقة افتراضية
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 أيار 2020 08:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 70 مرة   شارك

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