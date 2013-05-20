تواصل فعاليات أيام الفيلم الأوروبي إلى غاية 4 يونيو المقبل بطريقة افتراضية

سيتمكن مستخدمو الانترنت، المتواجدين في بيوتهم بسبب الحجر الصحي، من مشاهدة العديد من الافلام على غرار "اولمو" للمخرج الايطالي سيلفيو سولديني و "اوبن دوور" للمخرج الالباني فلورنس باباس و "لو هافر" للمخرج الفنلندي اكي كوريسماكي و كذا "ا ساني داي" للمخرج المغربي فوزي بن سعيدي.
و تم اقتراح العشرات من الافلام لفائدة هواة الفن السابع عبر الموقع الالكتروني festivalscope.com و التي ستكون متاحة لمدة اسبوع.
و اعيد بعث ايام الفيلم الاوروبي سنة 2019 بعد غياب دام 5 سنوات بالاضافة الى بعض الطبعات غير القانونية الذي نظمت من قبل.
و في العادة، تقوم بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر بتنظيم الحفل الثقافي الاوروبي خلال هذه الفترة حيث تم الغاؤه في اطار المكافحة ضد انتشار الفيروس.
و عوضت ايام الفيلم الاوروبي هذه السنة هذا الحدث الذي ينتظره الجمهور بشغف.