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فيلم "أبو ليلى" يتوج بمهرجان سينمائي بإسبانيا

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 08:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 23 مرات
فيلم &quot;أبو ليلى&quot; يتوج بمهرجان سينمائي بإسبانيا

الجزائر - توج الفيلم الروائي الطويل "أبو ليلى" للمخرج الجزائري أمين سيدي بومدين بجائزة النقد لمهرجان "دا" السينمائي ببرشلونة (إسبانيا) الذي نظم عبر الانترنت وتختتم فعالياته اليوم الأحد وفقا للموقع الالكتروني للمهرجان.

ويعود فيلم "أبو ليلى" (2019) إلى سنوات الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي من خلال قصة الشابين "سمير" و"لطفي" اللذين يعملان على مطاردة الإرهابي الخطير "أبو ليلى" عبر الصحراء.

وتم تصوير بعض مشاهد هذا العمل -المنتج من طرف "تالا فيلمز"- بالجنوب الجزائري وهو أول فيلم روائي طويل لأمين سيدي بومدين المعروف بعمليه القصيرين "غدا الجزائر؟" و"الجزيرة".

وتم عرض العمل في 2019 في منافسة أسبوع النقد بمهرجان كان السينمائي الدولي ال72 بفرنسا.

وحاز من جهته الفيلم الإسلندي "يوم أبيض جدا" لهلينور بالمسون جائزة "تالنتس" لأفضل فيلم بالمهرجان.وتم خلال هذه التظاهرة -التي افتتحت فعالياتها في 30 أبريل الماضي- عرض 65 فيلما بين روائية طويلة وقصيرة عبر الانترنت وهذا في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا الذي تواجهه إسبانيا كغيرها من بلدان العالم.

ويهدف مهرجان "دا" السينمائي -الذي تأسس في 2011- إلى تقديم "نظرة معمقة" حول الإنتاج السينمائي الحالي في العالم من خلال "عرض بانوراما من الأفلام الدولية التي تمثل مخرجين صاعدين وآخرين من ذوي الشهرة الدولية .." وفقا للقائمين عليه.

 

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فيلم "أبو ليلى" يتوج بمهرجان سينمائي بإسبانيا
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 08:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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