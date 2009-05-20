تيسمسيلت: مسابقة عن بعد لأحسن فيلم وثائقي حول مجازر 8 مايو 1945 -

المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران : جهاز خاص للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بكوفيد-19 -

مستغانم : الإطاحة بشبكة لتزويرالعملة الوطنية والمحررات الإدارية -

شيعلي: استلام مشروع تعزيز المدرج الرئيسي نهاية يوليو بمطار الجزائر الدولي -

مسودة مشروع تعديل الدستور: أحزاب سياسية تثمن الوثيقة وتلتزم بمناقشتها وإثرائها -

فلسطين: إلغاء الفعاليات الشعبية لذكرى النكبة بسبب فيروس كورونا -

قسنطينة: الشروع في فرض إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات التجارية -

الدكتور حاج صادوق زهير، من معركة إنقاذ مرضى كورونا إلى معركة الشفاء -

فورار: تسجيل 189إصابة و 6 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الاخيرة -

بن حبيلس: الهلال الأحمر الجزائري يحضر لتوزيع 150 طنا من المساعدات عبر 11 ولاية -

المديرية العامة للأمن الوطني تحيي الذكرى ال75 لمجازر 8 مايو 1945 -

ألعاب القوى: البطولة الافريقية 2021 بالجزائر ستجرى شهر قبل أولمبياد طوكيو -

الرئيس تبون يترأس غدا الاحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء -

رفع معاشات المتقاعدين بنسبة تتراوح بين 2 و 7 بالمائة -

وهران: تصدير 18 ألف طن من حديد البناء إلى كندا -

مشروع تعديل الدستور يحدد طبيعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -

المفاوضات المباشرة ضرورية من أجل تسوية بما تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير -

تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولايتي بومرداس والجزائر العاصمة -

كوفيد-19: عملية تعقيم الفضاءات العمومية ببلدية غرداية -