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تيسمسيلت: مسابقة عن بعد لأحسن فيلم وثائقي حول مجازر 8 مايو 1945

  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 17:37     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
تيسمسيلت: مسابقة عن بعد لأحسن فيلم وثائقي حول مجازر 8 مايو 1945

تيسمسيلت - أطلق متحف المجاهد لولاية تيسمسيلت يوم السبت مسابقة عن طريق الانترنت تخص أحسن فيلم وثائقي حول مجازر 8 مايو 1945، حسبما أفاد به مدير هذه المؤسسة التي تعنى بالذاكرة الوطنية.

وتستهدف هذه المسابقة المنظمة في إطار إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر 8 مايو 1945 الشباب المنخرطين بنوادي البحث التاريخي في الطور الثانوي وكذا طلبة المركز الجامعي لتيسمسيلت، حسبما أوضحه لوأج محمد عاجد.

ويتعين على المشاركين انجاز أفلام وثائقية لا تتعدى مدتها 16 دقيقة وترمي الى تسليط الضوء على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين العزل يوم 8 مايو 1945 مع إبراز النتائج المترتبة عن هذه المجازر على الحركة الوطنية، حسب نفس المسؤول.

وسيتم استقبال الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني للمتحف المذكور وستكون محل تقييم من طرف لجنة تحكيم تضم مختصين.

وينتظر الإعلان عن الفائزين الثلاثة الأوائل في هذه المسابقة يوم 22 مايو الجاري، وفق نفس المصدر.

وللإشارة تندرج هذه المسابقة في إطار الفضاء الافتراضي للذاكرة الذي سبق للمتحف الولائي للمجاهد إطلاقه خلال منتصف شهر أبريل الماضي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبموقعه الإلكتروني ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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تيسمسيلت: مسابقة عن بعد لأحسن فيلم وثائقي حول مجازر 8 مايو 1945
  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 17:37     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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