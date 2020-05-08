وزيرة الثقافة تجتمع بمديري المتاحف العمومية الوطنية

الجزائر – اجتمعت الخميس وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بمديري المتاحف العمومية الوطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد حسب ما جاء في بيان للوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وتدارست وزيرة الثقافة مع مديري المتاحف العمومية الوطنية الـ22، إضافة إلى مركز التفسير المتحفي للباس التقليدي بتلمسان، مختلف النشاطات المبرمجة أثناء فترة الغلق كأعمال الصيانة والتعقيم وكذا الزيارات الافتراضية كما استمعت لعرض حال للمتاحف العمومية قدمه كل مدير على حده وفقا للبيان.

وأسدت السيدة بن دودة تعليماتها لمديري المتاحف العمومية الوطنية باتخاذ "كل التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية" داخل المتاحف مع ضرورة "تحيين مخطط الأمن الداخلي" لكل متحف كما أمرت بضرورة "تحديد برنامج لما بعد الأزمة الصحية الراهنة."

ويأتي اجتماع وزيرة الثقافة بمديري المتاحف العمومية الوطنية في إطار الاجتماعات الافتراضية المتواصلة مع مديري ومسئولي المؤسسات الثقافية تحت الوصاية.