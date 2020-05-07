وفاة الممثل عبد الحميد حباطي

تجدر الإشارة، إلى أن الراحل عبد الحميد حباطي، المولود في سنة 1945 بقسنطينة، قد وضع أولى خطواته على ركح الخشبة مع جمعية الهلال التمثيلي.
و غداة الاستقلال، أنشا فرقة "البهاليل"، مع ممثلين من أمثال بشير بن محمد، و رشيد زغيمي، قبل أن يتابع تكوينه بمعهد الفنون الدرامية.
كما تابع الراحل، دورات تكوينية بالخارج، قبل أن يلتحق بالمسرح الوطني الجزائري، كممثل محترف في سنة 1965.
و خلال تلك الفترة، قرر مصطفي كاتب الذي كان حينها مديرا للمسرح الوطني الجزائري، أن يعينه للإشراف على التكوين و التنشيط، بالمسرج الجهوي بقسنطينة.
و قد اخرج الراحل و مثل أدوارا في عديد المسرحيات، منها على الخصوص "القانون و الناس" (1978)، و "ناس الحومة" (1980)، و "لا حال يدوم" (1983)، و "ديوان لعجب" (1996)، أو أيضا "البوغي" (2003).
و علاوة على نشاطه بالمسرح والتنشيط الثقافي بمدينة مسقط رأسه، قدم الراحل عبد الحميد حباطي، أعمالا عدة في السينما و التلفزيون، سيما في أفلام "دورية نحو الشرق" (1971) لعمار العسكري، و "طاحونة السيد فابر" (1986) لأحمد راشدي، و عديد الأعمال للشاشة الصغيرة.