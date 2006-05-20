Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ندوات تاريخية وعلمية لإحياء الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 14:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرات
ندوات تاريخية وعلمية لإحياء الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945

الجزائر - سطرت اللجنة الوطنية لتحضير حفلات احياء الايام والاعياد الوطنية، احياء للذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945، برنامجا خاصا يضم نشاطات وندوات تاريخية وعلمية سيتم نشرها عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات التابعة لوزارة المجاهدين.

دوما منتصرة" كشعار لها لهذه السنة، ستنظم وزارة المجاهدين بداية من غد الخميس مجموعة من المحاضرات والندوات التاريخية افتراضية حول هذه المجازر، بث مقاطع من شهادات حية لمن عايشوا المجازر، اضافة الى زيارات افتراضية للمؤسسات المتحفية للمجاهد وتنظيم مسابقات علمية على أن تنشر هذه النشاطات المختلفة عبر الموقع الالكتروني لوزارة المجاهدين وعلى صفحتها الرسمية على الفايس بوك.

كما يمكن للمواطن الاطلاع على برنامج النشاطات ومحتواها عبر الصفحات الرسمية بالفايس بوك للمتحف الوطني للمجاهد، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954، اضافة الى الصفحات الرسمية لديريات المجاهدين والمتاحف الجهوية.

ومن جانبها حضرت وزارة الدفاع الوطني برنامجا لإحياء هذه الذكرى يضم سيما توزيع محاضرات تاريخية بجميع النواحي العسكرية، توزيع صور تحمل رمزية الحدث وتمجيد المناسبة في الوسائل الاعلامية التابعة للجيش الوطني الشعبي.

وسيتم نشر التقارير الاعلامية حول النشاطات عبر صفحات مجلة الجيش، مجلة الجندي، الحصة التلفزيونية " وعقدنا العزم" والحصة الاذاعية" السليل".

كما تشمل نشاطات احياء الذكرى محاضرات تاريخية ومعارض للصور وتكريم عدد من المجاهدين وأبناء الشهداء ومتقاعدي الامن الوطني من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الدينية والاوقاف مع نشر هذه النشاطات عبر المواقع الرسمية للوزارتين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واحياء للذكرى ستكيف وسائل الاعلام العمومي شبكتها البرامجية مع الذكرى عبر التغطية الواسعة للنشاطات المقامة عبر الوطن في نشرات الاخبار، بث أشرطة وثائقية وتاريخية واستضافة مؤرخين للحديث عن الذكرى وستنشر محتوى تقارير النشاطات عبر الصفحات الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي لقنوات التلفزيون العمومي، الاذاعات الوطنية والجهوية ووكالة الانباء الجزائرية.

وستساهم من جهتها وزارة الثقافة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، وزارة الشباب والرياضة وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في احياء هذه الذكرى عبر نشر أشرطة ومحاضرات ومعارض افتراضية ستنشر أيضا عبر المواقع الرسمية للوزارات بمنصات التواصل الاجتماعي.

كلـمات مفتـاحيــة :
ندوات تاريخية وعلمية لإحياء الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 14:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.06

مؤسسة معالجة الحروق للأطفال "بيار وكلودين شولي": تسجيل أزيد من 100 حالة حروق منذ بداية…

20.05.06

كوفيد 19: المجلس الوطني لحقوق الانسان مرتاح لمستوى الاجراءات الصحية للأشخاص الموقوفين…

20.05.06

الجزائر العاصمة: انهيار طابقين بعمارة ببلدية حسين داي

20.05.06

المدارس الخاصة بوهران: التعليم الإلكتروني لتعويض تعليق الدروس

20.05.06

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استثمرت 68 مليار دج منذ 2015

20.05.06

صحراء الغربية ودور الآليات الدولية لحقوق الإنسان'' محور حلقة نقاش من تنظيم رابطة حماية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.04

فيروس كورونا: تسجيل 174 إصابة وحالتي (2) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.04

اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد…

20.05.04

الجزائر توفر فرصا استثمارية واعدة لرجال الأعمال العرب

20.05.05

بن بوزيد: "توسيع منحة الخطر لفائدة عمال قطاع الصحة"

20.05.04

فلاحة: نحو استحداث تطبيق يسهل اختيار الزراعات الإستراتيجية في الجنوب والهضاب العليا

20.05.04

الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد الراحل عبد القادر لعمودي