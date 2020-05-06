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وفاة المصور الفرنسي مارك غارانجي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 10:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرات
وفاة المصور الفرنسي مارك غارانجي

الجزائر- توفي يوم الأربعاء الماضي المصور الفرنسي الشهير مارك غارانجي عن عمر ناهز الـ 85 سنة، اذ اشتهر بصوره لنساء جزائريات تعود لعام 1960 خلال الحقبة الاستعمارية، حسبما جاء في مقال نشرته يومية الوطن.

كان مارك غارانجي الذي ولد سنة 1935 بليون مولعا بالتصوير خلال خمسينيات القرن الماضي. ولما التحق بالجيش الفرنسي لأداء الخدمة العسكرية تم تكليفه بتصوير 2000 امرأة جزائرية معظمها في أرياف ولاية البويرة (عين ترزين والمردود خاصة)حيث نقل الأهالي هناك إلى المحتشدات.

وقد قررت الإدارة الاستعمارية إحصاء قاطني القرى لفرض سيطرتها عليهم وتضييق الخناق على عناصر جيش التحرير الوطني.

وعُرضت هذه الصور لأول مرة في مجلة سويسرية حيث اُعتبرت دليل على همجية الاحتلال الفرنسي وعنصريته. وتم بعدها عرض نفس الصور بمدن فرنسية ويونانية وفنلدندية.

وتحصل مارك غارونجي على العديد من الجوائز الدولية منها جائزة نيبس للتصوير بفرنسا (1966) وجائزة مهرجان الصورة بنيويورك (2010) نظير تصويره للشعوب والمجتمعات في مختلف بقاع العالم.

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وفاة المصور الفرنسي مارك غارانجي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 10:48     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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