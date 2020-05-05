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تلمسان: إطلاق مسابقة "بلبل الجزائر" للأذان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيار 2020 14:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
تلمسان: إطلاق مسابقة &quot;بلبل الجزائر&quot; للأذان

تلمسان - أطلقت دار الشباب الافتراضية لتلمسان مؤخرا مسابقة "بلبل الجزائر" للأذان موجهة للأطفال، حسبما علم يوم الثلاثاء من المنظمين.

وأوضح  لوأج فوضيل بن يحي المكلف بالإعلام بديوان مؤسسات الشباب التي تتبع لها دار الشباب الافتراضية لتلمسان، أن المسابقة مفتوحة للأطفال البالغين من العمر أقل من 15 سنة من مختلف ولايات الوطن حيث يتم إرسال فيديوهات تأدية الأذان من طرف المشاركين عبر موقع دار الشباب الافتراضية حسبما أوضح.

وشكلت لجنة تحكيم مكونة من أئمة ومنشدين لتقييم الأعمال المشارك بها، وفق ذات المصدر.

ويرتقب الإعلان عن نتائج هذه المسابقة مع أواخر شهر رمضان الجاري تزامنا مع ليلة القدر (الليلة 27 من شهر رمضان) فيما سيتم توصيل الجوائز للفائزين إلى مساكنهم.

وأشار السيد بن يحي أنه تم تسجيل إقبال معتبر للأطفال على هذه المسابقة لافتا في هذا الصدد أن الموقع الإلكتروني لدار الشباب الافتراضية تلقى عدة فيديوهات.

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تلمسان: إطلاق مسابقة "بلبل الجزائر" للأذان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 أيار 2020 14:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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