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وهران: 87 متنافسا في المسابقة الإلكترونية لتجويد القرآن وترتيله

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 15:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 303 مرات
وهران: 87 متنافسا في المسابقة الإلكترونية لتجويد القرآن وترتيله

وهران - شارك 87 متنافسا ومتنافسة في المسابقة الإلكترونية لتجويد القرآن وترتيله (بدون حفظ) التي أطلقتها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لوهران منتصف شهر أبريل الماضي، حسبما علم اليوم الاثنين لدى المنظمين.

وتضمنت هذه المسابقة التي تنظم بالتنسيق مع هيئة الإقراء التابعة للمديرية المذكورة تسجيل مقاطع فيديو للتلاوة لا تتجاوز مدتها 3 دقائق وإرسالها الى البريد الإلكتروني للمديرية أو مواقعها على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويشترط في المتسابقين أن تتراوح أعمارهم بين 16 و40 سنة ويكونون متقنين لأحكام رواية ورش وألا يكونوا من المشاهير ومحترفي التلاوة في المحافل والمناسبات.

وستقوم لجنة تحكيم مشكلة من أساتذة من هيئة الإقراء بتقييم تجويد وترتيل المتسابقين ويتأهل منهم عشرة للمرحلة الثانية والأخيرة من المسابقة . 

وستعلن لجنة التحكيم عن أسماء المتوجين الثلاثة في هذه المسابقة في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

وتم تخصيص جوائز " قيمة" للفائزين في هذه المسابقة الإلكترونية الأولى من نوعها بوهران، حسب نفس المصدر .

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وهران: 87 متنافسا في المسابقة الإلكترونية لتجويد القرآن وترتيله
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 15:14     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 303 مرة   شارك

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