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كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تنظم مشاورة دولية حول وضعية الفنان في ظل الأزمات

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:55     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 34 مرات
كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تنظم مشاورة دولية حول وضعية الفنان في ظل الأزمات

الجزائر- تنظم كتابة الدولة للإنتاج الثقافي يوم الاثنين أول مشاورة دولية متعددة الأطراف حول وضعية الفنان في ظل أزمة كورونا, عن طريق التحاضر المرئي, وهذا في إطار الاستعداد لورشة العمل الخاصة بمشروع قانون الفنان وفق بيان لكتابة الدولة.

وستجمع هذه المشاورة الدولية -التي ستنظم من الساعة الثانية زوالا إلى الرابعة عبر تطبيق رقمي- فنانين وكتاب وفاعلين ثقافيين وخبراء دوليين من الجزائر وخارجها حيث ستعقد بالتعاون مع منظمة اليونسكو عبر حركتها الثقافية الدولية "صمود الفن" (RésiliArt).

وستتاح لهؤلاء المشاركين فرصة "تبادل الخبرات" و"التعبير عن أنفسهم بشأن الوضع الراهن" و"مكانة الفنان في المنظومة المهنية والقانونية الجزائرية لاقتراح سبل للتفكير تتناسب مع الواقع وتحدد المحاور والتوجهات التشريعية بهدف إعداد مشروع القانون الجزائري حول وضع الفنان".

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وبالموازاة مع برنامج كتابة الدولة حول الإنتاج الثقافي تنخرط هذه المبادرة بشكل منهجي في مبادرة "صمود الفن" التي أطلقتها اليونسكو في 15 أبريل 2020 حول وضع الفنان وعدم استقراره في أوقات الأزمات والحجر الصحي والأمني.

وستناقش هذه المبادرة -التي تنظم تحت شعار "الفنان بين الإبداع والصمود"- موضوعين رئيسيين هما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنان وكذا الثقافة في البيئة الرقمية.

وسيشرف على هذه المناقشة كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم دادة وهو أيضا عازف ومؤلف وقائد أوركسترا في حين سيشارك فيها كتاب وفنانون وخبراء من الجزائر وتونس والمغرب وألمانيا.

آخر تعديل على الإثنين, 04 أيار 2020 10:01
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كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تنظم مشاورة دولية حول وضعية الفنان في ظل الأزمات
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:55     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 34 مرة   شارك

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