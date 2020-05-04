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وفاة الفنان إيدير: رحيل أيقونة من أيقونات الفن الجزائري

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- أثار رحيل أيقونة الطرب القبائلي "إيدير" انفعال عدد من الشخصيات السياسية ومحبي الفقيد الذين وقفوا وقفة إجلال على روح الفنان الراحل, متأسفين على فقدان واحد من أعمدة الفن الجزائري.

وبعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الأحد, رسالة تعزية إلى أسرة الفقيد الذي وافته المنية أمس السبت ليلا, واصفا إياه بـ"أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية".

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إثر تلقيه خبر وفاة إيدير: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيا إيدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية".

كما قدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, تعازيه لعائلة الفنان الراحل إيدير واصفا إياه بـ "أيقونة من أيقونات الفن الجزائري الأصيل".

ومن جهته, عبر الوزير الأول عن "بالغ التأثر بنبأ الفاجعة الأليمة", في رسالة وجهها إلى عائلة الفقيد, قائلا بحقه أنه " فقيد الجزائر الكبير", معتبرا أن برحيله تكون "الجزائر قد فقدت نجما من كبار نجومها", بحيث سيظل يذكره الجميع بمآثره الفنية الأصيلة.

هذا وقالت وزيرة الثقافة, مليكة بن دودة في رسالة تعزية وجهتها إلى عائلة الفقيد, أن "رحيل فنان من طينة إيدير هو شرخ عظيم في جسد الفن الجزائري".

كما تقدم وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, السيد عمار بلحيمر بتعازيه لعائلة أيقونة الأغنية الجزائرية, مردفا بالقول "حل الظلام و خيمت العتمة على البلاد بمجرد تلقينا نبأ الوفاة".

و من جهته, تقدم المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية, فخرالدين بلدي, الذي عبر عن حزنه عقب تلقي نبأ وفاة هذا المغني الكبير الذي الهم اجيالا عدة, بتعازيه لعائلة الفنان الذي يعتبره "احد ابناء الجزائر الذي وضع لمستهم على تراثنا الثقافي القديم لا سيما الطابع القبائلي الغني بغية رفع و ترقية هذا الفن الى ما وراء الحدود و كذا التفتح على ثقافات اخرى".

و من جهته, ترحم المدير العام للإذاعة الوطنية جمال سنحضري, على روح الفقيد الذي عمل من خلال فنه من اجل تحقيق تقارب بين الثقافات, حيث تقدم هذا الاخير بتعازيه لعائلة الفنان.

كما تقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري، احمد بن صبان, بتعازيه لعائلة الفقيد.

وتوفي إيدير ليلة أمس السبت إلى الأحد بأحد مشافي العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 71 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

آخر تعديل على الإثنين, 04 أيار 2020 09:37
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وفاة الفنان إيدير: رحيل أيقونة من أيقونات الفن الجزائري
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 أيار 2020 09:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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