ولد الفقيد عام 1949 بقرية ايت لحسن ( تيزي وزو ) و اظهر اهتماما بالفن و الطرب منذ الصغر حيث بدا تعلم العزف على الغيتارة مع متابعة دارسته في تخصص الجيولوجيا . لكن شغفه بالفن كان الاقوى و فضل الغناء الذي بداه في 1973 و اشتهر باغنية ،"ابابا ينوبا" المستمدة من الاساطير و التراث القبائلي تبعتها اغاني اخرى لا تقل شهرة و شعبية قادته الى العالمية منها "ازواو سمندل اوراغ " و "اسندو " و يعود اخر البوم اصدره لسنة 2017
رحيل المطرب الجزائري ايدير
أدرج يـوم : الأحد, 03 أيار 2020 05:12 الفئـة : ثقــافــة قراءة : 42 مرات
الجزائر - توفي المطرب الجزائري ايدير و اسمه الحقيق حميد شريط ليلة السبت الى الاحد باحد مستشفيات باريس عن عمر ناهز 71 سنة اثر مرض الزمه الفراش في الاونة الاخيرة و ذلك حسب ما علم من اقربه عبر صفحته على الفايسبوك .
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