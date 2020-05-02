Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمازيغية: نشر عشرين عنوانا جديدا

  أدرج يـوم : السبت, 02 أيار 2020 08:36     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
أمازيغية: نشر عشرين عنوانا جديدا

الجزائر - نشرت المحافظة السامية للأمازيغية حوالي عشرين عنوانا باللغة الأمازيغية وحول تمازيغت بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, حسبما أفاد به بيان للمحافظة.

وأوضح الأمين العام للمحافظة أن وثائق الملتقيات واللقاءات التي نظمتها المحافظة وأعمال الكُتاب أو الترجمات التي قبلتها المؤسسة المكلفة بإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية وترقيتها يتم التكفل بها بفضل هذه الشراكة.

وأضاف السيد الهاشمي عصاد أن "مراعاة القواعد التنظيمية للملكية الفكرية"  للمؤلفين بضمان حقوق المؤلف من طرف المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والتي يتم تحديدها مسبقا في عقد نموذجي بين الناشر والمؤلف تشكل جانبا مهما لهذا التعاون.

وتابع يقول أن حقوق المترجم يتكفل بها الناشر أيضا ويشار إليها في عقد نموذجي بين الناشر والمترجم في حال كان العمل عبارة عن ترجمة من أو إلى الأمازيغية.

واعتبر الأمين العام للمحافظة أن أكبر تقدم تم تحقيقه بفضل هذا النشر المشترك هو "التخلي النهائي عن مجانية الكتب الأمازيغية" والتي ستستفيد بالتالي من شبكة التوزيع الكبيرة للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية القادرة على إعطاء دفع لتسويق هذه الكتب على نطاق وطني.

ويرتكز برنامج الخط الافتتاحي للمحافظة على مواضيع متنوعة تشمل تخصصات مثل علم المعاجم والتاريخ والأدب بجميع أنواعه بالإضافة إلى وثائق الملتقيات حول الاشكاليات المتعلقة باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.

آخر تعديل على السبت, 02 أيار 2020 09:59
كلـمات مفتـاحيــة :
أمازيغية: نشر عشرين عنوانا جديدا
  أدرج يـوم : السبت, 02 أيار 2020 08:36     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.02

كوديسا يجدد دعوته لوضع حد لانتهاك حقوق العمال الصحراويين بالمدن الصحراوية المح

20.05.02

أمازيغية: نشر عشرين عنوانا جديدا

20.05.02

المهرجان الافتراضى للفيلم المنزلي بعنابة: الفيلم السوري "الأم" يتوج بجائزة الأروباز الذهبي

20.05.02

الرئيس تبون يؤكد على ضرورة المرور إلى "سرعة أكبر" في التغيير السياسي

20.05.02

الرئيس تبون: قدراتنا الوطنية تجعلنا متفائلين بتجاوز الأزمة الاقتصادية

20.05.02

الرئيس تبون يلتزم بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية "بعيدا عن سياسة شراء الذمم"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.04.27

كورونا : تمديد الحجر الحالي و مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له إلى 14 ماي

20.04.27

كورونا : لا وجود لسنة بيضاء نظرا للتقدم في تنفيذ البرامج التعليمية

20.04.27

الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1،23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020

20.04.28

وزارة الشباب والرياضة تتعهد بمرافقة الاتحادية الجزائرية للدراجات

20.04.27

أهداف التنمية المستدامة : الجزائر في المرتبة الأولى على المستووين العربي والأفريقي و53…

20.04.29

واجعوط: نسعى إلى معرفة وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين حول ما تبقى من السنة الدراسية