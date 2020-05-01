الحجر الصحي: فنانون يشتركون في فيديو كليب ترفيهي وتحسيسي

الجزائر- أطلقت مجموعة من عشرة مغنين و موسيقيين على شبكة الانترنت فيديو كليب ترفيهي و تربوي لحث الجزائريين على التشارك و التقاسم في أجواء مرح و عفوية رغم اليوميات المملة مع الحجر الصحي جراء وباء فيروس كورونا.

و ترافق الفيديو كليب الذي اشرف على تصميمه و تركيبه حميدو و المتكون من مقاطع صورها كل واحد من الفنانين المشاركين، في أماكن حجرهم الصحي، أغنية تحمل اسم "قولي، قولولي" من تأليف و أداء فرقة تدعى "باندية سوشل كلوب".

وشارك في انجاز هذه الكليبات المليئة بالفكاهة و السخرية الذاتية، انطلاقا من بيوتهم، كل من حميدو و بعزيز و عبد الرحمن جلطي و كمال بوعكاز و زملائهم فؤاد شملال و محمد لمين و فتحي طبوش المدعو طوطو، و حكيم صالحي و محمد رحالي المدعو موح كا.جي2 و نور الدين علان او أيضا محمد رضا جندر.

ويحكي هؤلاء الفنانين في مقاطعهم الغنائية على إيقاع شعبي معاصر وآلات موسيقية بسيطة معاناتهم في الحجر الصحي بسبب الوباء و من اجل كسر الروتين تحولوا إلى انجاز الأعمال المنزلية (التي لا تليق طبعا بأي رجل يحترم نفسه)، في انتظار انتهاء الوباء المرادف لانعتاقهم.

اقرأ أيضا: الحجر الصحي: الوسط الثقافي ينضم إلى الحملة الوقائية

كما أنهم يذكرون معجبيهم، بضرورة احترام الإجراءات الصحية، سيما منها الحجر الصحي، مشيرين من خلال أغنية "قولي، قولولي" إلى صعوبة العيش بعيدا عن الساحة و جمهورهم و أصدقائهم، و الأكثر مأساوية بالنسبة لبعضهم، فقدان مداخيلهم بعد إلغاء المهرجانات و الحفلات و الجولات الفنية الأخرى.

كما استغلت فرقة "باندية سوشل كلوب" هذا الفيديو كليب بكثير من الهزلية، للتأكيد على مدى أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي، مشجعين جمهورهم على مزيد من التواصل و "تقاسم يومياتهم مع أقاربهم، من اجل التغلب على القلق الناجم عن هذه الوضعية الاستثنائية"، حيث يتجول فيروس قاتل بدون عوائق على كامل الكرة الأرضية، مرغما نصف البشرية على الالتزام بالحجر الصحي.