عنابة: 56  فيلما قصيرا في المنافسة بالمهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي "دوميم "

عنابة-يشارك 56 فيلما قصيرا أنتجوا بالمنزل في ظروف الحجر المنزلي التي فرضتها تدابير الوقاية من انتشار وباء كوفيد- 19 في مسابقة المهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي بعنابة التي انطلقت عبر الفضاء الأزرق، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مسؤول الاتصال لذات المهرجان، حكيم جبنون.

وتمثل الأعمال السينمائية القصيرة (ثلاث دقائق من العرض) التي تم انتقائها للمشاركة في مسابقة المهرجان أفلام قصيرة وفيديوهات سمعية بصرية ومضامين تحسيسية مصورة أنتجت من طرف هواة الكاميرا والفن السابع من الجزائر و المغرب وتونس وسوريا و الكويت و الطوغو و إيطاليا، وفقا لذات المتحدث .

وعلى مدار ثلاثة أيام سيتم التصويت من طرف المتتبعين لعروض المهرجان وذلك على الصفحة الرسمية للمهرجان "فاسيبوك" ليختتم هذا المهرجان الافتراضي يوم 30 أبريل الجاري بالإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان من بينها جائزة أفضل فيلم ضمن جائزة الجمهور من خلال التفاعل بالإعجاب و جوائز افتراضية أخرى خاصة بأحسن دور نسائي و رجالي وأحسن سيناريو و أحسن موسيقى، مثلما تمت الإشارة إليه .

ويلقى المهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي الذي يعتبر تجربة فنية مبتكرة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي تجاوبا لافتا من طرف الفنانين وهواة السينما عبر 22 دولة من العالم، حسب ما ذكره مسؤول الاتصال بالمهرجان الذي ثمن بالمناسبة إسهامات المتفاعلين مع ورشات التكوين في فنون السينما التي عرضها المهرجان لفائدة المشاركين .

و أطلقت مبادرة المهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي في 5 أبريل الجاري بهدف تنشيط المشهد الثقافي عبر العالم الافتراضي و ذلك من طرف جمعية ''ضوء المتوسط'' لعنابة بالتعاون مع مديرية الثقافة ومهرجان إقليبية بتونس لسينما الهواة و أيام دمشق السينمائية وبشراكة مع المركز الجزائري للسينما.