وزيرة الثقافة تستعرض تفعيل النشاط الثقافي عبر العالم الافتراضي

الجزائر - استعرضت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة اليوم الأربعاء مقاربة الجزائر في تفعيل النشاط الثقافي عبر العالم الافتراضي في ظل تفشي فيروس كورونا و ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" عبر تقنية التحادث عن بعد.

و أوضح بيان للوزارة نشر اليوم أن وزيرة الثقافة تطرقت في عرضها لمقاربة الجزائر في تفعيل النشاط الثقافي عبر العالم الافتراضي في ظل الظروف الحالية ،إلى الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمرافقة الفنانين المتضررين من الوباء، وبرمجة نشاطات ثقافية وفنية عبر منصات التواصل.

كما استعرضت أيضا حسب نفس البيان النشاطات التفاعلية الأخرى مثل الزيارات الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية وغيرها عبر المنصات الرقمية.

و قدمت السيدة بن دودة بالمناسبة اقتراحات وآراء حول تفعيل الأدوار الثقافية في حياة الشعوب لاسيما في مثل هذه الظروف الصعبة.