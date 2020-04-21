سفارة إسبانيا بالجزائر تطلق أسبوع الكتاب الإلكتروني

هذا وتم تكييف أسبوع الكتاب في طبعة افتراضية تنظمها سفارة إسبانيا بالجزائر بالتنسيق مع معهد ثيرفنتيس بالعاصمة, في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسيتم نشر حصص القراءة التي ستبث على أرضية رقمية وكذا فيديو حول مكان ميلاد "ميقال دي ثيرفنتيس" على صفحة فايسبوك المعهد, يضيف المصدر. كما سيستمر التقليد السنوي "قراءة متواصلة لدون كيخوتي" في العالم الافتراضي, علما أن معهد ثيرفنتيس ينظم شهر أبريل من كل سنة "أسبوع الكتاب" وكذا "طريق ثيرفنتيس", وهو عبارة عن مسار تربوي يتتبع مسيرة كاتب "دون كيخوتي" الشهير الذي عاش أسيرا بالجزائر من 1575 إلى 1580.
وكانت سفارة اسبانيا بالجزائر قد أطلقت مسابقة أحسن الصور تحت شعار "اسبانيا من دارنا", وذلك للسماح للجزائريين القابعين في منازلهم أثناء فترة الحجر الصحي بمشاركة صور لها علاقة بالثقافة أو اللغة الإسبانية أو رابط عاطفي بالبلد.