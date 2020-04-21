Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سفارة إسبانيا بالجزائر تطلق أسبوع الكتاب الإلكتروني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 10:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر - برمجت سفارة اسبانيا بالجزائر سلسلة من النشاطات الافتراضية حول عمل الروائي "ميقال دي ثيرفنتيس" وذلك إلى غاية يوم الخميس المقبل في إطار "أسبوع الكتاب الإلكتروني", حسبما أفاد به معهد ثيرفنتيس بالجزائر العاصمة.

هذا وتم تكييف أسبوع الكتاب في طبعة افتراضية تنظمها سفارة إسبانيا بالجزائر بالتنسيق مع معهد ثيرفنتيس بالعاصمة, في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتم نشر حصص القراءة التي ستبث على أرضية رقمية وكذا فيديو حول مكان ميلاد "ميقال دي ثيرفنتيس" على صفحة فايسبوك المعهد, يضيف المصدر.  كما سيستمر التقليد السنوي "قراءة متواصلة لدون كيخوتي" في العالم الافتراضي, علما أن معهد ثيرفنتيس ينظم شهر أبريل من كل سنة "أسبوع الكتاب" وكذا "طريق ثيرفنتيس", وهو عبارة عن مسار تربوي يتتبع مسيرة كاتب "دون كيخوتي" الشهير الذي عاش أسيرا بالجزائر من 1575 إلى 1580.

وكانت سفارة اسبانيا بالجزائر قد أطلقت مسابقة أحسن الصور تحت شعار "اسبانيا من دارنا", وذلك للسماح للجزائريين القابعين في منازلهم أثناء فترة الحجر الصحي بمشاركة صور لها علاقة بالثقافة أو اللغة الإسبانية أو رابط عاطفي بالبلد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 11:02
كلـمات مفتـاحيــة :
سفارة إسبانيا بالجزائر تطلق أسبوع الكتاب الإلكتروني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020 10:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.21

محند أوسعيد: الجزائر بصدد التأسيس لنمط حكم جديد يقوم على "الشفافية والفعالية"

20.04.21

منظمة أرباب عمل تقترح إجراءات من أجل الحفاظ على مناصب الشغل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

20.04.21

فلاحة: إنشاء لجنة علمية للاستشارة و الاستشراف في مجال الأمن الغذائي و الاستثمار

20.04.21

بوادر تراجع تفشي كورونا يدفع بالعديد من الدول إلى تخفيف قيود العزل

20.04.21

تدمير مخبأ للجماعات الارهابية بالجلفة و قنبلتين تقليديتي الصنع بجيجل (وزارة الدفاع)

20.04.21

كورونا : محند أوسعيد بلعيد يعرب عن تفاؤله ب"زيادة التحكم" في الوباء و يدعوالمواطنين…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.04.20

ليلة الشك لترقب هلال رمضان يوم الخميس المقبل

20.04.20

رئيس الجمهورية ينصب محمد شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل…

20.04.20

تسخير أزيد من 180 ألف شرطي لتنفيذ الخطط العملياتية لمجابهة وباء كورونا

20.04.20

فيروس كورونا: وزير الداخلية يشيد ب"احترافية" الأمن الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحي

20.04.20

قسنطينة: الفنان قدور درسوني في ذمة الله

20.04.20

المحافظة السامية للامازيغية تلتزم "دائما" بالعمل من اجل تعزيز الامازيغية