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وزارة الثقافة تطلق مجلة ثقافية جديدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 08:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرات
وزارة الثقافة تطلق مجلة ثقافية جديدة

الجزائر- كشفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة يوم الخميس بمقر الوزارة عن العدد الأول من مجلة "انزياحات" الثقافية التي أطلقتها وزارتها تحت شعار "فكرة التغيير" بإشراف "كتاب ومثقفين جزائريين".

وفي سياق متصل تحدثت الوزيرة عن التحضير لفترة اذاعية تبث على الاذاعة الثقافية تحت عنوان "انزياحات اف ام" من منتصف النهار إلى غاية الساعة الخامسة يوميا تعنى بالشأن الثقافي بالشراكة مع وزارة الاتصال.

وبمناسبة يوم العلم أكدت الوزيرة أن "مصالحها تشعر بثقل اليوم الذي يعتبر موعدا سنويا لتكريم رموز العلم والمعرفة في بلادنا" وهي "تعكف حاليا على ترتيب الوضع في الوزارة لمواكبة مسار التغيير الذي تتبناه الدول".

وبخصوص الاقلام التي ستشارك في صفحات المجلة أجابت الوزيرة أنها "وسيلة إعلامية ثقافية مفتوحة لكل الجزائريين ضمن ما يعني الثقافة الجزائرية ويثريها ويثمنها" مشددة على أن اختيار العنوان "انزياحات" له دلالته ومقصديته.

وركزت الوزيرة أن رهانها مع المجلة "ليس الاطلاق والاحتفاء فقط ولكن الاستمرارية والتطور في المضمون والانتشار" والمساهمة في مرافقة الثقافة الجزائرية وتثمينها وهو "ما يتم وضع اسسه حاليا".

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وزارة الثقافة تطلق مجلة ثقافية جديدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020 08:40     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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