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وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة تطلق مسابقة "القارئ الصغير" بمناسبة يوم العلم

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 21:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة تطلق مسابقة &quot;القارئ الصغير&quot; بمناسبة يوم العلم

الجزائر- أطلقت وزارة المؤسسات الصغيرة و الناشئة و اقتصاد المعرفة مسابقة القارئ الصغير عبر تطبيق "كويزيتو" بمناسبة يوم العلم و الموجهة لفائدة الأطفال، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وتشترط هذه المسابقة ،الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 الى 14 سنة، قراءة قصص الكترونية ثم اللعب على اسئلتها لربح الجوائز.

و على الراغبين في المشاركة الدخول الى موقع التطبيق عبر family.quizitto.com        و يتوج الفائزون -يضيف ذات البيان- بجوائز المطالعة للأطفال و شهادات تشجيعية لأفضل 100 قارئ تصلهم لباب منزلهم.

و تهدف هذه المسابقة إلى تفعيل دور الأسرة في تحفيز الأطفال على القراءة باستخدام التكنولوجيات ذات الأثر الإيجابي وخلق روح المنافسة بين الأطفال للارتقاء بالمستوى الثقافي، يضيف نفس المصدر.

و يعتبر "كويزيتو" تطبيق معرفي تنافسي لتشجيع الناشئة على المطالعة و تحبيب قراءة القصص لهم عبر اللعب و استخدام التكنولوجيات ذات الاثر الإيجابي.

 


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وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة تطلق مسابقة "القارئ الصغير" بمناسبة يوم العلم
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نيسان/أبريل 2020 21:54     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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