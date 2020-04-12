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المتحف الجزائري للسينما ينظم مسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 00:06     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
المتحف الجزائري للسينما ينظم مسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي

الجزائر - أطلق المركز الجزائري للسينما مسابقة أفضل ملصق فيلم سينمائي وفق بيان أصدره المركز اليوم الأحد.

المسابقة مفتوحة إلى غاية 30 أبريل الجاري لفائدة الرسامين ومصممي الغرافيك حيث يشترط أن يكون الملصق "ابتكارا أصليا" لإشهار فيلم جزائري أو دولي كما يمكن أن يكون "نسخة أصلية" لملصق لفيلم جزائري أو أجنبي مشهور على أن تحمل "لمسة شخصية" للمؤلف المرشح للمسابقة.

ويجب على المتقدمين إرسال نسخة رقمية من أعمالهم على العنوان المتحف الجزائري للسينما التابع للمتحف.

وستتوج أفضل ثلاث ملصقات من بين ال 15 عمالا الاوائل.

وستعلن أسماء الفائزين في الموقع الالكتروني للمتحف الجزائري للسينما وسيتم أيضا عرض أفضل 15 ملصقا بالمتحف وبقاعات سينما عبر الولايات تابعة للمركز الجزائر للسينما.

كلـمات مفتـاحيــة :
المتحف الجزائري للسينما ينظم مسابقة أحسن ملصق فيلم سينمائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 00:06     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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