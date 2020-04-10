الحجر الصحي: الوسط الثقافي ينضم إلى الحملة الوقائية

الجزائر - اطلق فنانون و مثقفون مبادرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أهم شعاراتها "الزم بيتك، تحفظ نفسك و الآخرين" و"احرص على حماية نفسك و اهلك من خطر كورونا " للتحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة للحد من تفشي هذا الوباء الخطير.

وجاءت هذه المبادرات من خلال منصات نشروها على صفحاتهم على الفايسبوك وعبر فيديوهات على اليوتوب تحث على" الالتزام بالحجر الصحي و احترام الإجراءات الوقائية" كما تبين أخطار تنقل الفيروس و سرعة انتشاره.

وتأتي هذه الحملة التحسيسية التي بدأت مع ظهور أولى حالات فيروس كورونا المستجد في الجزائر، تزامنا مع إعلان وزارة الثقافة تأجيل كل النشاطات والتظاهرات الثقافية و الإبداعية والفكرية إلى أجل لاحق.

و قد أطلق كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم دادة فيديو "تحت شعار" الزم بيتك، تحفظ نفسك والآخرين " ساهم فيه 12 فنانا من مطربين وممثلين و فكاهيين على غرار عبد القادر السيكتور و المغني الكبير عبد القادر شاعو و ليلى بورسالي و قادر الجابوني وغيرهم ، اكدوا جميعا ضرورة المكوث في البيت كأحسن وسيلة للحد من تفشي الوباء.

كما بادر فنانون آخرون كل بأسلوبه ومن موقعه بحملات في نفس الاتجاه واعيا منهم بمكانة و تأثير الفنان في جمهوره.

وقد نشرت الممثلة المسرحية ريم تاكشوت ضمن هذا المسعى رسالة على صفحتها في الفايسبوك تؤكد فيها ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية واحترام الحجر. بدوره ساهم الفكاهي مروان قروابي بفيديو ردد فيه كلمات أغنية جزائرية من التراث الشعبي.

وواكب أيضا أدباء ومثقفون هذا المسلك لتحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية و البقاء في المنازل لتفادي المرض .

و في هذا المنحى بادر الروائي واسيني الأعرج بلايف يدعو فيه الكل البقاء في البيت والتكيف مع الوضع و تغييره إلى معطى إيجابي. و قال عن نفسه "عدت إلى كتابة مشروع رواية قديم لارتباطه بالواقع المعاش.

و شارك في هذه الرواية الموسومة ب "ليليات أرمادة " بشكل تفاعلي مع القراء من خلال فيديو للتخفيف من قلقهم. و قام بقراءة مقاطع منها داعيا اياهم لمتابعة تفاصيل الرواية على صفحته الفايسبوكية مساء الخميس والأحد.

الترفيه و تفادي التهويل

وصرح المخرج سعيد مهداوي لواج في هذا الشأن انه ملتزم كباقية الجزائريين بالحجر معتبرا أن هذا الوضع "مناسبة للمطالعة و القراءة ". وأشار إلى انه في نفس الوقت على اتصال مع الفنانين و المخرجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المخرجين الشباب لمساعدتهم كما قال.

و دعا الممثل الكوميدي عمر ثايري في تصريحات للصحافة الفنانين الذين على عاتقهم مسؤولية ثقيلة، في هذا الظرف، الى إنتاج فيديوهات و أفلام قصيرة ببعد انسآني تحث على السلوكات الإيجابية لفك العزلة والملل في زمن الحجر مع اعتما د الأسلوب الترفيهي و تفادي التهويل.

و بعيدا عن الأسماء المعروفة اطلق بعض الفنانين الشباب فيديوهات تتناول موضوع كورونا بأسلوب هزلي للترفيه و التقليل من حدة التوتر و القلق و فسح المجال للتفاؤل.

كما قام المسرح الوطني الجزائري من بداية ظهور الوباء في الجزائر كورونا بوضع برنامج تفاعليا لنشاطات فنية وفكرية وثقافية، عبر منصته الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني وصفحة الفايسبوك و أيضا على اليوتوب اعتبارا من 22 مارس الفارط .

و اطلق بنفس الغرض مسابقة للكتابة المسرحية خاصة بالأطفال حول موضوع "الوقاية من فيروس كورونا".