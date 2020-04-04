دعوة للترشح لمهرجان افتراضي للفيلم المنزلي

عنابة - أعلنت الجمعية الثقافية "ضوء المتوسط" عن فتح باب الترشح لفائدة السينمائيين الهواة من أجل المشاركة في المهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي DOMUM الذي تعقد فعالياته من 20 إلى 25 أبريل الجاري بمواقع التواصل الاجتماعي وفقا للمنظمين.

والمسابقة مفتوحة لجميع الأعمار حيث تكون المشاركة بأفلام قصيرة أو أفلام فيديو آرت لا تتجاوز الثلاثة دقائق على أن يكون العمل مصورا داخل المنزل.

كما حدد المنظمون المشاركة بعمل واحد فقط على أن يكون تصويره بالهاتف المحمول أو الكاميرا وتركيبه يكون حصريا ببرامج الهاتف المحمول حيث ترسل الأفلام على البريد الإلكتروني للمهرجان قبل تاريخ 20 أبريل مرفقة ببطاقة فنية وملخص لا يتجاوز ثلاثة أسطر.

وسيتم تتويج ثلاثة أفلام من بين الأفلام المشاركة -المختارة من طرف لجنة تحكيم متكونة من مهنيي سينما محترفين- وهذا بناء على تصويت الجمهور.

وينظم هذا المهرجان برعاية من مديرية الثقافة لولاية عنابة وبالشراكة مع المركز الجزائري للسينما ومهرجان قليبية لسينما الهواة بتونس وكذا أيام دمشق السينمائية بسوريا.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تنشيط المشهد الثقافي المتوقف عبر كل الولايات الجزائرية بسبب إجراءات الحجر الصحي الجزئي أو الكلي المتبعة في إطار الوقاية من فيروس كورونا الذي ينتشر في أكثر من 180 بين بلد وإقليم.