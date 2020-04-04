وعلى الفنانين المعنيين، يضيف ذات الموقع، "توصيل البيانات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني" للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من يوم الأحد 5 ابريل 2020 "بدون حضورهم إلى مقر المؤسسة"، علما أن هذه البيانات تحتوي على الاسم، اللقب، تاريخ الازدياد، العنوان، رقم الهاتف و رقم بطاقة الانتساب للديوان.
بن دودة: منح للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم
أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 10:20 الفئـة : ثقــافــة قراءة : 14 مرات
الجزائر - قررت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة منح مساعدات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب وباء كورونا وكلفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإشراف على هذه العملية "وفق إجراءات ملائمة تتناسب و الأوضاع الحالية"، حسب موقع فايسبوك لوزارة الثقافة.