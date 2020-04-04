فيروس كورونا: إجراءات استثنائية لتسهيل و تسريع عمليات استيراد السلع -

إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول الفوج الاول الى الجزائر -

بن دودة: منح للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم -

مرسوم رئاسي: تحديد قيمة هدايا التشريفات ومنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين -

ألغام مضادة للأفراد: 7300 ضحية في الجزائر بسبب الغام تعود لحرب التحرير الوطني -

كوفيد_19: عدد حالات الاصابات المؤكدة يبلغ 1171, و 105 وفاة -

كوفيد-19: جراد يدعو المواطنين إلى الاحترام التام للحجر الصحي بالجزائر -

البليدة: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تتبرع بـ 20 طنا من المواد الغذائية -

مستغانم: رفع الحجر الصحي على 257 شخص بصابلات -

هزة ارتدادية بقوة 3,2 درجة بولاية باتنة -

اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام: تطلع إلى مستقبل خال من آلات القتل العشوائي -

وزير الشباب والرياضة يطمأن الرياضيين الجزائريين -

هزة أرضية بقوة 3،1 درجة بولاية باتنة -

خط موريس: بعد الموت، الحياة تنبعث من جديد في تلمسان -

الرقمنة في خدمة الثقافة في زمن الحجر الصحي -

نشرية خاصة: تساقط أمطار رعدية في بعض الأحيان على ولايات الوسط -

بن بوزيد: النتائج الأولية للحالات التي خضعت للعلاج بالكلوروكين كانت مرضية -

بيولوجيا طبية: ضرورة انشاء شبكة وطنية للمخابر المعتمدة -

تخصيص عدة فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا -