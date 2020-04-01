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تعيين مدير جديد للترميم وحفظ التراث

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 10:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرات
تعيين مدير جديد للترميم وحفظ التراث

الجزائر -  عينت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة يوم الثلاثاء  زهير بلالو مديرا بالنيابة على رأس مديرية ترميم وحفظ التراث الثقافي وفقا لصفحة الوزارة على الفايسبوك.

وعين زهير بلالو خلفا لمراد بوتفليقة المحال على التقاعد بطلب منه وفقا للبيان.

وشغل بلالو سابقا منصب مدير برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم حماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري منذ إطلاقه في 2013 كما عين في مناصب مسؤولية بكل من وزارتي التضامن والسياحة.

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تعيين مدير جديد للترميم وحفظ التراث
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 10:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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