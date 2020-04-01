تعيين مدير جديد للترميم وحفظ التراث

وعين زهير بلالو خلفا لمراد بوتفليقة المحال على التقاعد بطلب منه وفقا للبيان.
وشغل بلالو سابقا منصب مدير برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم حماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري منذ إطلاقه في 2013 كما عين في مناصب مسؤولية بكل من وزارتي التضامن والسياحة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - عينت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة يوم الثلاثاء زهير بلالو مديرا بالنيابة على رأس مديرية ترميم وحفظ التراث الثقافي وفقا لصفحة الوزارة على الفايسبوك.
وعين زهير بلالو خلفا لمراد بوتفليقة المحال على التقاعد بطلب منه وفقا للبيان.
وشغل بلالو سابقا منصب مدير برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم حماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري منذ إطلاقه في 2013 كما عين في مناصب مسؤولية بكل من وزارتي التضامن والسياحة.