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إطلاق أيام افتراضية أولى للفيلم القصير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 16:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر- تم يوم الثلاثاء إطلاق أيام افتراضية أولى للفيلم القصير من طرف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وفقا لإدارة المركز.

وتندرج هذه الأيام -التي ستعرف عرض قرابة العشرين فيلما على مدار خمسة أيام- في إطار نشاطات ثقافية مقامة من طرف مؤسسات مختلفة في ظل إجراءات محاربة انتشار فيروس كورونا.

وستعرض الأفلام إلى غاية الرابع أبريل المقبل بمعدل أربعة أعمال كل يوم من الثانية زوالا وحتى الثالثة والنصف مساء وفقا للمركز الذي سيتيح للجمهور على صفحة المركز بالفايسبوك اختيار أحسن ثلاثة أفلام مشاركة.

وكانت لجنة الاختيار قد استقبلت 75 فيلما جزائريا وبعض الأفلام الأجنبية من المغرب والعراق وفقا للمركز حيث يمكن التعرف على البرنامج والقائمة الكلية للأفلام المشاركة من خلال صفحة المركز على الفايسبوك بينما سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة يومي 5 و6 أبريل المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق أيام افتراضية أولى للفيلم القصير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 16:18     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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