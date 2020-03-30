تكريم سيد علي كويرات بعرض أفلامه عبر الانترنت

وبدأ قبل أيام عبر موقع السينماتيك الإلكتروني بث أفلام شارك فيها كويرات من بينها "الأفيون والعصا" لأحمد راشدي و"الشبكة" للغوثي بن ددوش و"هروب حسان طيرو" لمصطفى بديع بالإضافة إلى "عودة الإبن الضال" ليوسف شاهين.
وتأتي هذه البرمجة الافتراضية نتيجة غلق جميع المرافق التابعة للقطاع الثقافي في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.
وبدأ كويرات مشواره الفني في الخمسينيات من القرن الماضي مع الفن الرابع من خلال فرقة مصطفى كاتب الفنية لينضم بعدها لفرقة محي الدين باشطارزي ثم الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني في 1958.
وأصبح الفنان بعد الاستقلال عضوا بالمسرح الوطني الجزائري ليجسد بعدها أولى أدواره السينمائية في فيلم "أولاد القصبة" لمصطفى بديع ومن بعدها عشرات الأفلام -انطلاقا من السبعينيات- كان آخرها "موريتوري" لعكاشة تويتة في 2007 المقتبس عن رواية بنفس الاسم لياسمينة خضرا.