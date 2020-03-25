وهران: بث عروض مسرحية عبر الأنترنت لإحياء اليوم العالمي للمسرح

و في هذا الإطار, تم تركيب مشاهد لكوكتيل من المسرحيات لعرضها عبر صفحة الفايسبوك للنقابة المذكورة وذلك بعد قرار غلق الهياكل الثقافية في إطار إجراءات الوقاية من كوفيد 19, كما أبرزه لـ/وأج/ رئيس نقابة الفنان المسرحي والسينمائي لوهران, بلفاضل سيدي محمد.
ويتضمن هذا النشاط مقاطع من أعمال مسرحية "زواج أرستقراطي'', كما سيتم بث مقاطع من "سرك المهرجين" و"موزاييك" اللتان تعتبران من نوع المسرح الصامت (أو البانتوميم), مما يسمح لفئة الصم و البكم متابعتها, مع العلم أن جميع هذه العروض من تأليف بلفاضل سيدي محمد وإخراج غفور بوزبوجة الهواري.
وبالمناسبة سيتم الإعلان عبر ذات الصفحة عن تخرج دفعة تحمل اسم الفنانة الراحلة مليكة نجادي, الذي وافتها المنية السنة الماضية, وفق ذات المصدر, الذي أشار الى أن هذه الدفعة تتكون من خمسة متربصين تلقوا تكوينا في اختصاصي المسرح الأسود ومسرح الظل لمدة شهر بدار الشباب "أحمد زبانة" لوهران وتحت إشراف المخرج غفور بوزبوجة.