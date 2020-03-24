الحجر الصحي بالبليدة: إتخاذ عدة إجراءات للاستجابة لاحتياجات المواطنين -

رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم عز الدين بوكردوس ويشيد بخصال الفقيد -

فيروس كورونا: تسجيل 34 حالة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر -

نقص التموين بالسميد والفرينة: الديوان المهني للحبوب يقدم تسبيقات للمطاحن -

هطول أمطار رعدية على عديد ولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء الثلاثاء -

دار الثقافة لعين تموشنت: إستحداث منصة إلكترونية للأطفال -

كورونا: دعوة المواطنين الالتزام بتوصيات مصالح الصحة و التقيد بالبقاء في المنزل -

دراسة حديثة تكشف أن عامل الحرارة يلعب دورا كبيرا في الحد من انتشار وباء كورونا -

كوفيد-19: إنتاج أزيد من 470 ألف ليتر من المحلول الكحولي -

الدرك الوطني يوقف ثلاثة مضاربين في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بالجزائر العاصمة -

مكافحة فيروس كورونا: الرئيس تبون يتخذ إجراءات جديدة لتعزيز المخطط المطبق -

الرئيس غالي يشيد بالتجاوب الذي أبداه الصحراويون مع الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا -

فيروس كورونا: وزير الاتصال يوجه تعليمات إلى مختلف وسائل الإعلام بشان الوضعية الصحية -

فيروس كورونا: وزارة العدل تؤكد عدم تسجيل أية حالة إصابة على مستوى جميع المؤسسات العقابية -

الرئيس تبون يتسلم المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية -

تجارة خارجية: الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 792 مليون دولار خلال يناير 2020 -

فيروس كورونا : الدواء الجديد موجه للحالات الحادة فقط -

هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على عدة ولايات جنوبية -

كورونا فيروس: الهلال الاحمر الجزائري يتخذ جملة من التدابير الوقائية -