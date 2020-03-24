دار الثقافة لعين تموشنت: إستحداث منصة إلكترونية للأطفال

وتقدم هذه المنصة، التي يمكن متابعتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" وكذا عبر "اليوتوب"، جملة من العروض المسرحية والأفلام الكارتونية وحصص ترفيهية توفرها دار الثقافة لفائدة الأطفال من أجل متابعتها عن بعد وذلك لتعذر تقديم مثل هذه الأنشطة بقاعة العروض بسبب الوضع الحالي المتعلق بتفشي فيروس كورونا، وفق المسؤول.
كما تم إطلاق عبر ذات الفضاء الإلكتروني، مسابقة فن طي الورق (الأوريغامي) يسمح للأطفال بصقل مواهبهم في هذا المجال وحتى بمساعدة الأولياء والمشاركة بها إضافة إلى مجالات أخرى تعنى بالرسم وكتابة القصة القصيرة حيث تتوج بجوائز رمزية بصفة أسبوعية، مثلما ذكر السيد مكاوي.
وفي سياق متصل، فتحت دار الثقافة بعين تموشنت صفحاتها التفاعلية عبر مختلف المنصات الإلكترونية المرتبطة بالفايسبوك واليوتوب أساسا، أمام مختلف فناني ومبدعي الولاية لبث ومضات تحسيسية ورسائل توعوية لعامة المواطنين تدعوهم فيها إلى الالتزام بتدابير الوقاية لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورون، وفق ذات المتحدث.
كما بادر عدد من الفاعلين في المجال الثقافي بالولاية إلى بث عدد من الكتب الأدبية المسموعة لفائدة الطلبة خصيصا، كمساهمة منهم في حملة "أقعد في دارك" المعول عليها كثيرا في تطويق انتشار وباء كورونا،كما أشير إليه.